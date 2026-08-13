Легендарното имение на Елизабет Тейлър се възражда: Зад кулисите на грандиозен проект за милиони

П рочутият строителен предприемач Арди Тавангарян е напът да сътвори своята „лебедова песен“ на пазара на ултралуксозни имоти. Той подготвя мащабна реставрация и разширение на култовото имение на Елизабет Тейлър в Ню Йорк и Ел Ей в престижния квартал Бел Еър, съобщава The Post.

Имотът от 5,3 декара, в който холивудската легенда живя в продължение на 30 години, се превръща в изключително имение от нов тип. Проектът слага край на публичното недоволство и слуховете, че къщата е била разрушена. Всъщност оригиналната постройка се запазва и реставрира, а към нея се добавя впечатляващо ново крило.

„Опитваме се да създадем нещо, което е пряко продължение на наследството на Елизабет Тейлър, като същевременно надграждаме съществуващата красота“, споделя Тавангарян.

Елизабет Тейлър купува имота през 1981 г. за 2 милиона долара от първата съпруга на Франк Синатра – Нанси, и живее там до смъртта си през 2011 г.

Специално крило за филмовата легенда

Оригиналната къща с площ от около 650 квадратни метра ще служи като своеобразно „Крило на Елизабет Тейлър“. Нейната спалня, баня, козметичен салон и дори стаята, в която е съхранявала легендарната си колекция от бижута в кадифени кутии, се запазват в автентичния им вид.

Elizabeth Taylor's home saved from demolition - bedroom will be preserved as she left it in $47M restoration https://t.co/mZzL2HMK0E pic.twitter.com/GPmaclZC2J — New York Post (@nypost) August 12, 2026

Предвидена е и галерия, изпълнена с произведения на изкуството, посветени на актрисата.

Извън къщата ще бъде запазен и емблематичният ѝ басейн с цвят на сапфир, напомнящ за известните ѝ виолетово-сини очи, заедно с градините от катерещи се рози и специалния розов хибриден чаен храст, кръстен на нея.

Подземен бункер, подвижен покрив и „пижамена стая“

Голямата новост е мащабното разширение с площ от над 1100 кв. метра. За целта цял съседен хълм е бил изравнен.

Новата част ще включва:

Подземни конструкции и подсилени основи, изградени като тежкотоварен бункер срещу свличане на земни маси;

Подвижен покрив с площ от 400 кв. м за наблюдение на звездите;

3 нови спални, луксозен СПА център и модерна прожекционна зала;

„Пижамена стая“ за семейството и гостите, оборудвана с гигантски екран и диспенсъри за пуканки.

Фасадата от червени тухли на оригиналната къща ще бъде пренесена и върху новото крило за пълна визуална приемственост.

Проект за 62 милиона долара и краят на една ера

Тавангарян купува имота през 2021 г. за 15 милиона долара и инвестира още поне 47 милиона в реставрацията и строежа. Въпреки че все още няма купувач, именията на предприемача обикновено се продават за суми над 100 милиона долара.

Това обаче вероятно ще бъде последният му подобен жилищен проект. По думите му изграждането на модерни дворци вече е нерентабилно заради пандемията, стихийните пожари и глобалната нестабилност.

След приключването на това имение, фирмата на Тавангарян ще се фокусира върху строителството на хотели и устойчиви на пожари къщи за възстановяване на хилядите домове, унищожени от опустошителните пожари в района на Лос Анджелис.