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Започна федералното дело срещу „Мета“ за дизайна на Facebook и Instagram

Четири американски щата обвиняват компанията, че дизайнът на платформите ѝ насърчава зависимост у непълнолетните и допринася за проблеми с психичното здраве.

13 август 2026, 11:58
Започна федералното дело срещу „Мета“ за дизайна на Facebook и Instagram
Източник: iStock/Getty Images
  • „Мета“ за първи път е изправена пред федерален съд по обвинения, че дизайнът на Instagram и Facebook - безкрайното превъртане, известията и „Харесвам“ - насърчава зависимост сред непълнолетни и вреди на психичното им здраве.
  • Делото е заведено от четири американски щата, които настояват за ограничения върху функциите на платформите и потенциална санкция до 1,4 трилиона долара; очаква се Марк Зукърбърг да даде тричасови показания в края на септември.
  • Процесът може да стане прецедент за около 30 други щата, завели сходни дела, а обвиненията се основават и на т.нар. „Facebook Files“ - вътрешни документи, според които компанията е била наясно с възможни вреди за психичното здраве на подрастващите.

Американската технологична компания „Мета“ (Meta) за първи път е изправена пред федерален съд в САЩ по обвинения, че чрез начина, по който са проектирани социалните мрежи „Инстаграм“ (Instagram) и „Фейсбук“ (Facebook), създава зависимост у непълнолетни потребители и допринася за проблеми с психичното им здраве, предаде Франс прес.

В първия ден от процеса, който започна вчера, след продължителна процедура бяха избрани осем съдебни заседатели. Встъпителните пледоарии се очакват във вторник следващата седмица, а производството може да продължи около шест седмици.

Федералният съдия Ивон Гонзалес Роджърс разпита потенциалните заседатели за отношението им към социалните мрежи и „Мета“, включително дали самите те или децата им използват подобни платформи и дали смятат, че социалните мрежи могат да допринасят за проблеми с психичното здраве.

Някои от кандидатите заявиха, че според тях социалните мрежи оказват влияние върху психичното състояние на потребителите. Един от тях сравни удоволствието от непрекъснатото преглеждане на тревожно съдържание с ефекта на кокаина, а друг заяви, че приложенията „изсмукват ценностите от хората“.

Избраните заседатели ще имат консултативна роля. Очаква се съдебното решение да бъде постановено в началото на октомври. 

Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

Процесът е по иск на Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси. Четирите американски щата настояват за значителни ограничения върху определени функции на „Инстаграм“ и „Фейсбук“, както и за финансова санкция, която според изчисленията им може да достигне до 1,4 трилиона долара (1,2 трилиона евро), сума, близка до пазарната капитализация на „Мета“. Изчислението се основава на потенциална санкция от няколко хиляди долара за всеки засегнат непълнолетен потребител в страната.

В центъра на делото са функции като безкрайното превъртане на съдържание, честите известия и реакциите „Харесвам“. Ищците атакуват начина, по който са проектирани платформите, а не съдържанието, публикувано в тях. Това разграничение е съществено, тъй като американското законодателство предоставя широка защита на интернет платформите от отговорност за съдържание, създадено от техните потребители.

Срещу социалните мрежи в САЩ вече се водят множество подобни дела, но започналият в Калифорния процес може да има значително по-широки последици за „Мета“, тъй като за първи път се очаква решение на федерално равнище по подобни обвинения.

Ищците възнамеряват да разпитат и главния изпълнителен директор на „Мета“ Марк Зукърбърг. Тричасовото му изслушване е планирано за края на септември.

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Делото е свързано и с разкритията, станали известни като „файловете Фейсбук“ (Facebook Files). През 2021 г. бившата служителка на компанията Франсис Хаугън предостави хиляди страници вътрешни документи, включително проучвания за въздействието на социалните мрежи върху психичното здраве на непълнолетните потребители.

Според ищците документите показват, че компанията е разполагала с информация за възможните вредни последици от използването на платформите, докато публично е омаловажавала част от опасенията.

След разкритията десетки американски щати започнаха съвместно разследване, а около 30 от тях впоследствие заведоха дела срещу „Мета“. Настоящият процес, воден от четири щата, има характер на пилотно производство за останалите искове. При неблагоприятно решение за компанията може да се стигне до уреждане на споровете и с останалите щати.

„Мета“ отхвърля обвиненията и твърди, че е въвела достатъчно мерки за защита на непълнолетните. Компанията поддържа и позицията, че проблемите с психичното здраве при подрастващите не могат да бъдат приписвани на използването на една конкретна онлайн услуга. Според нея част от оспорваните функции попадат и под защитата на конституционното право на свобода на изразяване.

Компанията и други онлайн платформи наскоро се съгласиха да платят общо 27 млн. долара на окръг в щата Кентъки, с което беше избегнат друг съдебен процес, който би могъл да има значение за около 1200 сходни иска.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Мета съдебен процес психично здраве зависимост непълнолетни социални мрежи Инстаграм Фейсбук Марк Зукърбърг САЩ
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