Салма Хайек празнува изненадващата новина за бебе в семейството

Г олямо щастие в семейството на Салма Хайек! Доведеният син на холивудската звезда – Франсоа Пино-джуниър, посрещна първото си дете заедно с половинката си, графиня Лара Козима Хенкел фон Донерсмарк, пише Hello!.

Двойката упя да опази цялата бременност в пълна тайна, а щастливата новина бе разкрита в Instagram от самата Лара. Тя публикува първите снимки на новороденото и загатна, че двамата с наследника на луксозната империя Kering вече са сключили и таен брак.

„Моят съпруг (най-готиният Франсоа на света) и нашият син (най-сладкият Франсоа на света)... първият ни месец като родители“, написа графинята под кадрите.

На един от фотосите се вижда как самата Салма Хайек държи с нежност малкия си внук в прегръдките си, докато гордият баща я наблюдава с любов. На друг кадър присъства и дядото – милиардерът Франсоа-Анри Пино.

Семейното щастие на Салма

Салма Хайек никога не е криела колко е близка с доведените си деца. В миналото тя споделяше: „Винаги съм искала да имам много деца, но не успях. Моето тяло, като по чудо, даде живот на едно (дъщеря ѝ Валентина). Голямата ми благословия е, че съпругът ми има още три деца. Така че всъщност имам четири и всички те са толкова различни“.

Salma Hayek se convierte en abuela: François Pinault Jr y Lara Cosima, padres por sorpresa https://t.co/8zt1A9LhLM — Revista ¡HOLA! (@hola) August 12, 2026

Франсоа-Анри Пино, бившият главен изпълнителен директор на Kering (гигантът зад брандове като Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta), има общо четири деца от три различни жени: Франсоа-джуниър и Матилд от първата си съпруга Дороте Лепер, Огюстен Джеймс от супермодела Линда Еванджелиста и най-малката си дъщеря Валентина от Салма Хайек.

Коя е графиня Лара Козима?

Лара също произхожда от изключително популярна и знатна фамилия. Тя е дъщеря на носителя на „Оскар“ – режисьора Флориан Хенкел фон Донерсмарк, а дядо ѝ е бил граф Лео-Фердинанд – бивш президент на германския клон на Малтийския орден.

Красавицата придоби световна популярност през 2023 г. по време на Балa на дебютантките в Париж, където зашемети всички с рокля на Jean Paul Gaultier и тиара. Днес тя е моднa икона, преминала стаж в Dior, и популярна звезда в социалните мрежи.

Двойката обяви годежа си през март тази година, но с промяната на фамилията си в Instagram и обръщението „съпругът ми“, графинята потвърди, че двамата вече са преминали под венчилото на дискретна церемония.