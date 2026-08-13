Как реагира София на избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“

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И зборът на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ предизвика различни реакции в София. Кметът на столицата Васил Терзиев поздрави Бургас и заяви, че София ще подкрепи домакинството, докато председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров постави под въпрос критериите, по които е взето решението.

България избра града домакин на „Евровизия“ 2027

Бургас ще приеме конкурса през май 2027 г. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал е насрочен за 15 май.

Терзиев: София ще подкрепи домакинството

„Поздравления за Бургас! „Евровизия 2027“ е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност“, заяви Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Столичният кмет подчерта, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне гостите, които изберат да посетят столицата по време на престоя си в България.

„Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко“, посочи Терзиев.

Той благодари на всички, които са работили по кандидатурата на София и са я подкрепили.

„Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г.“, отбеляза кметът.

Терзиев пожела успех на Бургас и заяви, че очаква с нетърпение „Евровизия 2027“.

„Благодарим ти, DARA / Darina Yotova, за тази привилегия“, написа още той, визирайки българската победителка в конкурса.

Председателят на СОС: „Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица?“

По-критична беше реакцията на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

„Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?!“, попита той.

Според Петров решението „Евровизия“ да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб.

„След феноменалната победа на DARA, България получи исторически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. А София беше естественият и логичен избор за домакин – с най-голямата зала в страната, международно летище с метро до центъра, най-добрата транспортна свързаност и най-големия капацитет за настаняване. Дори самата DARA категорично заяви: „София!“. И въпреки това беше избран Бургас“, пише Петров.

Той подчерта, че не противопоставя София на Бургас и бургазлии, а поставя въпроса за начина, по който е било взето решението.

„С цялото ми уважение към Бургас и бургазлии – това не е спор между два български града. Въпросът е много по-сериозен: по какви критерии беше взето това решение и защо те останаха на заден план пред политическите сметки?“, заявява председателят на СОС.

По думите му се засилва усещането, че София е „наказвана“, защото не се управлява от „правилните“ хора.

„Че дори „Евровизия“ може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори“, твърди Петров.

„София няма да бъде заложник на партийните централи“

Председателят на СОС заявява още, че столицата няма да бъде „заложник на партийните централи“.

„Софиянци вече твърде често плащат цената за политически битки, които нямат нищо общо с интереса на града и на България“, подчертава той.

Според Петров „Евровизия“ е трябвало да бъде празник на таланта и възможност за страната, а не повод за политически противопоставяния.

„Не поредният повод някой да доказва, че когато София не гласува „правилно“, държавата може да я наказва. Днес загуби не София. Загуби принципът – решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство“, завършва позицията си председателят на Столичния общински съвет.

Изборът на Бургас беше направен след многоетапна процедура, в която първоначално участваха Бургас, София, Варна и Пловдив, а до финалния етап достигнаха Бургас и София. От БНТ посочиха, че окончателното решение е взето след оценка на инфраструктурата, техническите възможности, транспорта, настаняването, сигурността, организационния и финансовия капацитет, както и концепциите за превръщане на града в част от цялостното преживяване „Евровизия“.

В крайна сметка Бургас беше определен за град домакин на първото издание на конкурса, което ще се проведе в България.