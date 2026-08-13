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Бившият шеф на Disney купува „Лейкърс“ за умопомрачителните 12,5 млрд. долара

Бившият шеф на Disney Боб Айгър и инвестиционният предприемач Джош Къшнър са договорили сделката за един от най-известните отбори в NBA

13 август 2026, 11:29
Бившият шеф на Disney купува „Лейкърс“ за умопомрачителните 12,5 млрд. долара
Източник: Gulliver/GettyImages
  • „Лос Анджелис Лейкърс“ е договорено да бъде продаден за рекордните 12,5 млрд. долара на бившия шеф на Disney Боб Айгър и инвестиционния предприемач Джош Къшнър.
  • Сделката е необичайна, защото идва по-малко от година след придобиването на мажоритарния дял от Марк Уолтър, а окончателното ѝ приключване все още зависи от одобрението на NBA.
  • Ако бъде одобрена, Къшнър ще стане контролиращ собственик, а Айгър ще участва активно в управлението; продажбата идва на фона на съобщения за федерално разследване, свързано с инвестиционната компания на Уолтър.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В изненадващ обрат бившият главен изпълнителен директор на Disney Боб Айгър и инвестиционният предприемач Джош Къшнър купуват един от най-престижните спортни активи в САЩ, баскетболния отбор „Лос Анджелис Лейкърс“.

Айгър и Къшнър, който е брат на Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, ще платят рекордните 12,5 млрд. долара за баскетболния тим, съобщи пред CNN човек, запознат със сделката.

Продажбата се случва по-малко от година след като NBA одобри милиардера Марк Уолтър за мажоритарен собственик на прочутия франчайз.

Айгър и Къшнър потвърдиха сделката, за която първо съобщи ESPN, в изявление в сряда.

„Като дългогодишни почитатели на NBA сме дълбоко почетени от възможността да станем пазители на „Лос Анджелис Лейкърс“, един от най-емблематичните спортни франчайзи в света. Нашият дългосрочен ангажимент е да надграждаме върху тази основа, да се състезаваме на най-високо ниво и да служим на този изключителен отбор, неговите фенове и град Лос Анджелис“, заявиха Айгър и Къшнър. 

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За да бъде финализирана, сделката все още трябва да получи одобрението на Борда на управителите на NBA.

Продажбата на „Лейкърс“ е била договорена изключително бързо, само през последните няколко дни, когато Къшнър и Айгър са се свързали със собствениците на клуба и са отправили предложение, съобщи пред CNN човекът, запознат с въпроса.

Със своите 17 шампионски титли „Лейкърс“ е един от най-успешните отбори в историята на NBA. За последно тимът спечели титлата през сезон 2019-2020 г.

Марк Уолтър, чиято компания Guggenheim Investments притежава бейзболния отбор „Лос Анджелис Доджърс“, придоби мажоритарен дял в „Лейкърс“ при сделка, обявена преди малко повече от година.

Тогава отборът беше оценен на 10 млрд. долара, въпреки че Уолтър не придоби 100% от собствеността. Той ръководи клуба от октомври миналата година.

„Да притежавам „Лос Анджелис Лейкърс“ беше най-голямата чест в живота ми, изключителна инвестиция, но това, което ще остане с мен, са общността, феновете и градът, който приема този отбор като семейство“, заяви Уолтър в изявление пред ESPN.

Бързата продажба на отбора обаче представлява изключително необичаен обрат в бизнес, в който спортните тимове обикновено остават под контрола на едни и същи собственици в продължение на десетилетия.

„Никой не препродава водещ спортен франчайз за по-малко от година. Никога не съм виждал нещо подобно“, заяви пред CNN банкер, който се занимава със сделки в спортния бизнес.

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Новината за продажбата идва на фона на правни проблеми около финансовия бизнес на Уолтър.

В края на миналия месец The Wall Street Journal съобщи, че вътрешен сигнал от служител срещу Guggenheim Investments на Уолтър е довел до започването на федерално разследване.

CNN не е потвърдила независимо разследването. Говорител на компанията майка на Guggenheim заяви пред The Wall Street Journal, че компанията „винаги е действала добросъвестно“, сътрудничи на властите и е уверена, че въпросът ще бъде „разрешен благоприятно“.

Очаква се Thrive Eternal, нова холдингова компания, фокусирана върху инвестиции в спортния и развлекателния сектор, да участва във финансирането на покупката на „Лейкърс“, съобщи пред CNN източникът.

Ако сделката бъде одобрена, Къшнър ще бъде контролиращият собственик, а се очаква Айгър да бъде активно ангажиран с управлението на клуба на ръководна позиция.

Източник: "СИ ЕН ЕН"    
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