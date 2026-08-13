България

След взривовете в склада за боеприпаси: Прокуратурата влезе на оглед в „ЕМКО“

На място са следователи от следствен отдел, както и вещи лица и експерти

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 12:08
След взривовете в склада за боеприпаси: Прокуратурата влезе на оглед в „ЕМКО“
Източник: БГНЕС

Р азследващи започнаха оглед на територията на оръжейния завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица след пожара и последвалите взривове в склад за боеприпаси на 10 август.

На място работят следователи от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти, предаде NOVA. Предстои да бъдат събрани доказателства и да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до инцидента.

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Огледът започва след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предварително предупредиха населението чрез системата BG-ALERT.

Това беше второто активиране на системата заради ситуацията в завода. Първото предупреждение беше изпратено непосредствено след инцидента на 10 август, когато в склад №18 на „ЕМКО“ избухна пожар, последван от серия взривове.

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  • Какво се случи в завода?

При произшествието няма загинали или ранени. Работниците бяха евакуирани от предприятието, а районът беше отцепен.

На място беше сформиран оперативен щаб с участието на представители на отговорните институции.

След експлозиите огънят обхвана и гористи местности около завода, което наложи допълнителни действия на пожарните екипи.

Заради гъстия дим и опасенията за качеството на въздуха жителите в района бяха призовани да държат прозорците си затворени, да ограничат излизанията навън и при необходимост да използват предпазни маски.

В Плачковци беше предвидено и разполагането на мобилна станция за наблюдение на качеството на въздуха.

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  • Разследването тепърва започва

Причините за първоначалния пожар и последвалите взривове все още не са установени.

Именно събирането на доказателства в рамките на започналия оглед трябва да помогне за изясняването на точната последователност на събитията, както и на причините, довели до възникването на пожара и последвалите експлозии.

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Предстои експертите да анализират събраните на място материали и данни, които могат да дадат отговор на въпроса как е започнал инцидентът в склад №18 и дали става дума за техническа неизправност, нарушение на правилата или друга причина.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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