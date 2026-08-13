Ликът на Ерлинг Холанд се появи върху пратка с кокаин в Еквадор

Еквадорската полиция е конфискувала 469 кг кокаин от камион близо до границата с Колумбия, като върху 370-те пакета са били залепени изображения на футболиста Ерлинг Холанд.

Използването на образи на известни спортисти върху наркотични пратки е практика на престъпни мрежи за обозначаване на произхода или предназначението на стоката; подобно е използвано и изображение на Лионел Меси.

Еквадор остава ключов транзитен център за кокаин, като през 2025 г. са конфискувани близо 215 тона наркотици, а стойността на заловената пратка е оценена на над 19,6 млн. долара на европейския пазар.

📹 Ecuador incauta cargamento de cocaína con la imagen de Haaland pic.twitter.com/kYTDnpkPxS — EL PAÍS América (@elpais_america) August 13, 2026

Лицето на норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд се е появявало върху билбордове, колекционерски карти и телевизионни екрани, след като през юли той се превърна в сензация в социалните мрежи с отбелязаните седем гола в четири мача на Световното първенство.

Сега обаче полицията в Еквадор е открила лика му на доста по-неочаквано място, отпечатан върху зелени правоъгълни пакети, които са били част от впечатляваща пратка кокаин, конфискувана от камион близо до границата с Колумбия.

Шофьорът на превозното средство е бил арестуван, след като в сряда полицията е иззела 469 килограма кокаин. Властите обаче не са дали обяснение за стикерите с изображението на русокосия норвежки нападател.

Практика на наркобандите обаче е да обозначават пратките си с имената на известни спортисти и други знаменитости, като по този начин показват коя престъпна мрежа е произвела стоката и за кой клиент е предназначена.

В Еквадор заловиха над 1 тон кокаин

В прессъобщение се посочва, че служители от отдела за борба с наркотиците са провеждали операция след анонимен сигнал, получен рано във вторник сутринта, на Панамериканската магистрала, когато забелязали подозрителен камион. При претърсването му те открили 370 пакета, скрити в двойно дъно на превозното средство.

Полицията разпространи видеозапис, на който се вижда как пакетите се изсипват от тайното отделение на камиона, като ясно се виждат и стикерите с лика на Холанд, футболист, когото феновете му често наричат „хубава принцеса“ и „бебе“.

Холанд беше сред голмайсторите и най-харизматичните футболисти на Световното първенство, проведено в Мексико, Съединените щати и Канада, а внушителната му физика и щурото му чувство за хумор предизвикаха вълна от креативни вирусни видеа и мемета.

Холанд не е единствената футболна звезда, към която изглежда проявяват предпочитание наркотрафикантите, изображението на капитана на аржентинския национален отбор Лионел Меси също се е появявало върху друг иззет пакет.

Еквадор се смята за логистичен център за трафика на наркотици, където наркотичните вещества се складират, съхраняват и разпределят по маршрути през Централна Америка, основно към Съединените щати, макар че наркотици се изпращат и към Европа.

Рекордна пратка кокаин конфискувана в Еквадор

Полицията съобщи, че при операцията в сряда в района на Гуагуа Негро, близо до граничния град Тулкан, е била арестувана и жена, идентифицирана единствено като Мария Р., която е притежавала колумбийски документи за самоличност. Районът се намира на 246 километра северно от столицата Кито.

Оценката на стойността на пратката е близо 842 000 долара на вътрешния пазар, повече от 11 милиона долара в Съединените щати и над 19,6 милиона долара (17 милиона евро) в Европа.

В Еквадор местни престъпни банди, съюзени с колумбийски и мексикански наркокартели, контролират маршрутите и транспортират наркотиците, 80% от които произхождат от Колумбия, а останалите от Перу.

През първата половина на тази година полицията съобщи, че е иззела 80 тона наркотици. През 2025 г. властите са конфискували близо 215 тона, предимно кокаин. През 2024 г. количеството е достигнало почти 295 тона.