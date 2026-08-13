Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово

Г ражданин е подал сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд на телефон 112, малко след 10.00 часа тази сутрин, предаде БНТ.

Сигналът е изпратен към Министерство на вътрешните работи и "Морска администрация". Към мястото пътува и областният управител Руслан Томов, който ще огледа ситуацията и мерките, които компетентните институции ще предприемат. В района вече са служители на "Гранична полиция" и на Областна дирекция на МВР. Очаква се да пристигнат и служители от "Морска администрация".

От първоначалните огледи, по информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, предметът е на около 100 метра навътре в морето и плава в посока юг – Шабла. Оприличаван е на стартов двигател на ракета. Морето е бурно, по прогноза на НИМХ днес вълнението е 3 - 4 бала.

Предприемат се действия за точно идентифициране на предмета и неговото обезопасяване.