Почина бившият правосъден министър Антон Станков

С лед кратко боледуване във Военномедицинската академия (ВМА) е починал бившият министър на правосъдието Антон Станков. Той беше на 60 години.

За кончината му съобщи във Facebook един от учредителите на НДСВ и главен секретар на младежката организация Борис Вардев.

„Един достоен мъж с добро име. Нека светлината да осветява пътя му отвъд. Почивай в мир, Тони“, написа Вардев.

Живот и професионален път

Антон Илиев Станков е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Средното си образование завършва в Политехническото училище „Васил Левски“ в Шумен през 1983 г.

След това завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му път започва в съдебната система. В периода 1992–1994 г. работи като районен съдия в Районния съд в Шумен.

По-късно продължава професионалното си развитие в съдебната система, като заема ръководни длъжности.

Министър на правосъдието

Антон Станков е министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 г.

По време на мандата си той ръководи Министерството на правосъдието в период на значими промени в съдебната система и подготовката на България за членство в Европейския съюз.

Станков е бил и председател на Висшия съдебен съвет.

След края на мандата си като министър продължава работата си в съдебната система. По-късно заема поста председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд.

Бил е още член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет, както и член на Политическия съвет на НДСВ.

Кончината на Антон Станков е поредната загуба за българската юридическа и политическа общност.