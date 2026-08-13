Отказа да абортира въпреки искането на родителите: Сурогатна майка роди, но съдът ѝ забрани да вижда бебето

С урогатната майка, която отказа да направи аборт въпреки желанието на биологичните родители на момчето, роди рано сутринта в сряда.

Маккена Уест бе замесена в оспорван скандал в няколко американски щата относно родителските права и аборта, след като на нероденото дете, което носеше, бе поставена диагноза за тежко, но лечимо сърдечно заболяване.

Безпрецедентен сблъсък: Сурогатна майка отказа аборт и предизвика съдебна буря

Уест, която трябваше да роди на 2 септември, е родила новороденото си бебе, назовано от нея Габриел, в района на Далас в сряда, съобщи нейният адвокат Линкълн Уилсън пред The Dallas Morning News.

Сега Габриел ще премине през животоспасяващо лечение за вродената си сърдечна малформация, заяви Уилсън.

She refused abortion. Now she's being sued.⁠

⁠

McKenna is a surrogate carrying a baby boy for a couple in California. They demanded she abort when they found out he would need surgery when he is born.⁠

⁠

Now they want to force her to give birth in a California hospital where… pic.twitter.com/BHBXai71ar — Live Action News (@LiveActionNews) August 4, 2026

Поради съдебно нареждане обаче на Уест в момента не е позволено да вижда или да държи бебето.

Оспорваната съдебна битка започна през април, след като в 20-ата седмица от бременността на нероденото дете бе диагностициран синдром на хипопластичното ляво сърце (HLHS) – тежко сърдечно заболяване.

Договорът за сурогатно майчинство между Уест и биологичните родители е съдържал клауза, която позволява прекъсване на бременността, ако по време на нея се установи „аномалия“.

След като била поставена диагнозата, двойката поискала от Уест да направи аборт.

Уест, която е самотна майка на две деца, отказала да прекъсне бременността и вместо това заминала за Тексас, където според законите на щата би била призната за родна майка.

McKenna is a surrogate carrying a baby boy for a couple in California.



They demanded she abort when they found out he would need surgery when he is born, but she refused.



Now, she's speaking out on the @MegynKellyShow with @MegynKelly and @LilaGraceRose. pic.twitter.com/58QKZW0IiD — Live Action (@LiveAction) August 6, 2026

Главният прокурор на Тексас Кен Пакстън бе подал молба до съда, с която призоваваше лекарите да окажат животоспасяващи грижи на бебето след раждането му, за да се предотврати отвеждането му извън щата – искане, което бе уважено във вторник.

Извънредното съдебно решение задължава две болници в Далас да осигурят критична медицинска грижа за бебето, която включва интензивно лечение и поне една хирургична операция.

Новородените с диагноза HLHS се нуждаят от операция почти веднага след раждането, за да могат да оцелеят след първата си седмица.

Все пак, ако Габриел в крайна сметка напусне болницата, към момента не е напълно ясно какъв ще бъде правният развой.

Въпреки че отделна съдебна заповед в момента ѝ забранява да вижда бебето, Уест би обмислила да вземе детето, ако съдът разреши това, според нейния адвокат.

Правният екип на Уест смята, че клаузата за прекратяване на бременността в договора за сурогатно майчинство, макар и стандартна, е „в разрез с щатското и федералното законодателство“, съобщава The Dallas Morning News.

„Законът не разрешава договори за наемни убийства“, заяви Уилсън. „А това е точно такъв договор.“

Двойката от Калифорния, която съди Уест, трябва да се яви в съда в окръг Далас на 25 август.