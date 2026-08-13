Младите ще сменят много повече професии: Как да се подготвят за пазара на труда

М ладите хора ще сменят много повече професии от предишните поколения, защото ще работят в свят, който непрекъснато се променя. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на събитието „България обича младите“ в Созопол.

По думите ѝ никой не може да прогнозира със сигурност какви ще бъдат професиите на бъдещето. Затова подготовката за пазара на труда няма да се свежда само до придобиването на една професионална квалификация, а до способността човек постоянно да надгражда знанията и уменията си.

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Една професия вече няма да е достатъчна за цял живот

Ефремова даде пример и със собствения си професионален път, като посочи, че самата тя е сменила три-четири професии. Според нея при младите хора промените ще бъдат още по-големи и вероятно ще им се налага да преминават към работа, която е коренно различна от тази, която извършват в момента.

Тя подчерта, че именно затова едно от най-важните умения ще бъде „да се научим да учим“ – да можем непрекъснато да придобиваме нови знания и да се адаптираме към изискванията на различни професии.

Променящият се пазар на труда ще изисква от младите хора не само конкретна квалификация, а готовност постоянно да придобиват нови умения и да преминават между различни професии. Източник: МТСП

Всяко допълнително умение може да направи преминаването от една работа към друга по-лесно и по-бързо, посочи социалният министър.

Стажовете и обучението могат да помогнат в началото

Ефремова припомни, че Министерството на труда и социалната политика предлага възможности за платени стажове, обучение по време на работа и подкрепена заетост.

Според нея важна роля при първите стъпки в професионалния живот имат и менторите – хора, които могат да помогнат на младите през първите месеци на новото работно място и да ги насочват в развитието им.

Министърът насърчи младите хора да търсят информация за възможностите в Бюрата по труда и да кандидатстват, дори когато не са сигурни дали ще успеят.

По думите ѝ професионалните неуспехи също могат да бъдат полезен опит, защото дават уроци, които помагат при следващите стъпки в кариерата.