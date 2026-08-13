Съдят земеделец за опит за измама с близо 350 000 евро евросредства

Е вропейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу собственик на лозе в България, обвинен в опит да получи неправомерно 348 231,64 евро европейско финансиране. Схемата е била установена, преди средствата да бъдат изплатени, съобщиха от институцията.

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Случаят е свързан с проект, подаден през ноември 2023 г. по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Кандидатът е поискал европейско финансиране за създаване на нови лозови насаждения, възстановяване на подпорни конструкции и изграждане на система за капково напояване в района на Ямбол.

Според обвинението при подаването на документите мъжът е декларирал, че за лозарските години 2020, 2021 и 2022 г. са били подадени необходимите декларации за произведената реколта.

Последвалата проверка обаче установила несъответствие. За 2020 г. пред компетентния национален орган не е била декларирана продукция от винено грозде, посочват от Европейската прокуратура.

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Според обвинението именно невярната информация е била използвана с цел да бъде получено финансиране в размер на 348 231,64 евро от европейските фондове.

Схемата е била установена, преди средствата да бъдат изплатени. Така поисканото финансиране не е било предоставено и не е нанесена финансова щета на бюджета на Европейския съюз.

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При осъдителна присъда обвиняемият може да получи до шест години лишаване от свобода и глоба до 5000 евро.

От Европейската прокуратура припомнят, че обвиняемият се счита за невинен до доказване на вината му с влязла в сила присъда.