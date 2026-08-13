Нови правила за заплатите на болничните шефове

М З променя заплатите на болничните директори: размерът им ще зависи от резултатите, съобщават от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Очакваният ефект е близо 190 хил. евро по-ниски разходи месечно и над 2,2 млн. евро годишно.

Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават.

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Промяната вече е в сила във всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80% до 100% на 60% от минималната работна заплата.

Очакваният резултат е близо 190 хил. евро по-ниски разходи месечно, или над 2,2 млн. евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения.

„Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работата на болниците”, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

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Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти.

С въведеното намаление на балната единица до 60 % от МРЗ, най-високите възможни месечни възнаграждения са:

- за изпълнителен директор - до 8 930,88 евро, с 2 232,72 евро по-малко;

- за управител на ЕООД - до 5 953,92 евро, с близо 4 000 евро по-малко;

- за член на съвет на директорите - до 2 976,96 евро, със 744,24 евро по-малко;

- за контрольор - до 2 381,57 евро, със 719,43 евро по-малко.

Това са максималните размери при пълните 16 точки по методиката. При по-ниска оценка възнагражденията са по-ниски.

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За размера им ще имат значение финансовият резултат на болницата, рентабилността и редовното плащане на текущите и просрочените задължения. Ще се отчита и дали лечебното заведение привлича млади лекари. Болници, в които специализантите са над 5% от персонала, ще могат да получат до две допълнителни точки.

Допълнителни точки за грижата за екипите и пациентите ще се присъждат само ако болницата използва поне 75% от леглата си и осигурява на медицинските специалисти възнагражденията, договорени в Колективния трудов договор.

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Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества. В 34-те изцяло държавни дружества тя вече е приложена. За останалите 26 болници със смесено държавно и общинско участие промяната ще бъде внесена за решение от съответните общи събрания.