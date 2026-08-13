5-годишното дете, пребито в Новачене, било бутнато от мост, твърдят съседи

Последна информация за състоянието на 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой

Мъж сигнализира за неправилно паркиране, сблъска се със заплахи в полицията

Български учен не бе допуснат в Сърбия: Обявиха го за риск за националната сигурност

Как реагира София на избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

С ъстоянието на 5-годишното момче, което беше прието в „Пирогов” с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от спешната болница.Детето е от ботевградското село Новачене. Задържан по случая е мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето.

Последна информация за състоянието на 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой

По първоначална информация във вторник около 05:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен на камери да води босото дете към местност близо до Новачене.

„Такива са слуховете. Доколкото разбрах се напикавало и искал да го изплаши по този начин, за да спре”, каза кметът Катя Петрова.

Според бабата по обед Георги се обадил, казал къде са с детето и ги извикал да отидат да го приберат.

„При някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изкарва”, казва бабата Марияна Георгиева пред NOVA. Георги пък обяснил, че без да иска го бутнал.

Вдигнаха медицински хеликоптер за пребито дете на 5 г. от Новачене

Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували са също, че и друг път Георги е посягал на 5-годишното момче.

Лекарите приели детето не сдържали сълзите си. „Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията”, казва д-р Снежана Христова.

Детето е откарана от Монтана към София в въздушна линейка. В момента се борят за живота му в Детската реанимация на „Пирогов”.