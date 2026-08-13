За първи път у нас: Трансплантираха едновременно два органа на един пациент

С емейството на 20-годишен мъж дариха органите му, след като беше установена неговата мозъчна смърт. С това беше даден шанс за живот на трима души, съобщава Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Четирима души получиха втори шанс за живот след донорска ситуация в ИСУЛ

Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ Свети Георги - Пловдив ЕАД, където е установена мозъчна смърт на мъжа. Координатор по донорство е д-р Емил Митковски.

Източник: ВМА

Благодарение на благородното решение на близките и на изключителната работа и координация между медицинските екипи беше дадена възможност за извършването на животоспасяващи трансплантации на тримата реципиенти.

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Във Военномедицинска академия - ВМА беше извършена изключително сложна комбинирана трансплантация. В рамките на една оперативна интервенция на 20-годишен мъж бяха присадени два органа – черен дроб и бъбрек, което се случва за пръв път в България.

Източник: ВМА

Подобни операции са сред най-сложните постижения на съвременната трансплантационна медицина и изискват изключителна хирургична експертиза, мултидисциплинарен подход и прецизна координация между медицинските екипи.

Дариха в Румъния органите на починал българин

Сърцето беше трансплантирано на 41-годишен мъж в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София.

Източник: ВМА

Другият бъбрек беше трансплантиран на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София.

Българка даде шанс за живот на трима в Германия

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята най-дълбока признателност и се прекланят пред близките на починалия млад мъж. Също така изказват благодарности на екипите, които стоят зад трансплантациите.