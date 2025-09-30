БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Дания

БезГранично

30 септември 2025
Източник: iStock

Д ания редовно се класира на второ място в класацията на най-щастливите държави в света, предшествана само от Финландия. 

Малката страна е известна с "хюге"  (hygge) начина на живот, като набляга на уюта и се наслаждава на простите удоволствия в живота. Може би заради това е прочута е с доброто разделение между работа и личен живот, както и с ненатоварващо ежедневие.

Близо 13 800 българи живеят в държавата, според националната статистика на Дания, което е с приблизителния брой на населението в град Трявна.

Като български гражданин имате отлична възможност да се включите в датския трудов пазар без необходимост от визови процедури и с минимални административни препятствия.

Тук ще откриете ключова информация – от нужните документи за регистрация на фирма до пребиваване в страната и къде е най-силно търсенето, което ще улесни новото ви начало в Дания!

Пазар на труда в Дания

Към 1 януари 2024 г. около 6 милиона души са живели в Дания. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 64 400 евро през 2022 г., с 81,9% повече от средното ниво от 35 400 евро на глава от населението в ЕС27. Между 2018 г. и 2022 г. БВП на глава от населението се е увеличил с 23%.През 2023 г. повече от 3,2 милиона души са били активни на пазара на труда в Дания. Коефициентът на заетост е 76,6%, с 6,2 процентни пункта по-висок от средния за ЕС27 и с 2,5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 г.През 2023 г. при жените коефициентът на заетост е 74,2%, при мъжете коефициентът на заетост е 78,9%, а при младежите коефициентът на заетост е 57%, всички над средното за ЕС. През 2023 г. коефициентът на безработица почти съответства на нивото, регистрирано през 2022 г. През 2023 г. нивото на безработица се върна на нивото отпреди пандемията, когато се равняваше на 5,3% през 2018 г. и 5,1% през 2019 г. Равнището на безработица е постоянно под средното за ЕС27. През 2023 г. той беше с 0,9 процентни пункта по-нисък в Дания, отколкото в ЕС27, почти съвпадайки със средното за ЕС27, по данни на EURES (EURopean Employment Services).

Регистрация на пребиваване

Като гражданин на ЕС, имате право да пребивавате в Дания до 90 дни без виза, но за по-дълъг престой или за получаване на датско гражданство трябва да спазвате специфични условия, установени от датските власти.

Гражданство може да се получи по три начина:

1. По рождение (ius sanguinis)  
 Ако поне един от родителите е датски гражданин, детето автоматично придобива датско гражданство при раждане, независимо къде е родено. 

2.Натурализация  

Можете да кандидатстват за датско гражданство чрез натурализация, ако отговаряте на следните основни изисквания - трябва да сте живели в Дания законно поне 9 години, да имате разрешение за постоянно пребиваване (permanent opholdstilladelse) преди кандидатстване, да сте интегрирани в страната и да сте финансово независими. 

3. Чрез брак  

Ако сте женени или в регистрирано партньорство с датски гражданин, можете да кандидатствате за гражданство след по-кратък период на престой – обикновено 6-8 години в Дания, в зависимост от продължителността на брака. Трябва да отговаряте на изискванията за език, интеграция и финансова независимост, както при обикновената натурализация.  

Минимална и средна заплата

Дания няма национална законова минимална заплата; вместо това минималните заплати се определят от колективни трудови договори, договорени между синдикатите на работодателите и служителите за конкретни отрасли и сектори. Тези споразумения определят заплатите и условията на труд за повечето датски работници, като установяват минимални ставки на заплащане, често на почасова база, за различни видове работни места.

През 2024 г. брутната средна заплата в Дания е била 395 500 DKK годишно (52 982,37 Евро) или 32 958 DKK на месец ( €4 415,15/  8 635,15 лева). Това е преди данъците, според доклад от септември 2024 г. на Статистическата служба на Дания, предаде Relocate me

Ако се сметне, че има 230 работни дни в годината и 8-часов работен ден, средният доход на датски работник е приблизително €230,43 на ден и около €28,80 на час. В сравнение с останалата част от Европа, средната заплата в Дания е доста над средната за ЕС от €28 217 (2023 г.).

Какво се счита за добра заплата в Дания?

Добрата основна заплата в Дания обикновено е 450 000 DKK или €60 332 годишно за един човек (около 37 500 DKK на месец преди данъци). С месечни разходи от около 10 000 DKK–12 000, тази заплата ще покрие най-важното, оставяйки място за спестявания. След данъци можете да очаквате да получите около 23 625 DKK на месец или 283 500 DKK годишно, което е достатъчно за комфортен начин на живот.

Колко скъпо е да живееш в Дания?

Семейство от четирима има месечни разходи от около €3925 плюс €1907 за наем, общо €5832. За един човек това е €1094 за разходи за живот и €1075 за наем, общо €2169 месечно.

В сравнение с Германия, където едно семейство харчи €5048, а един човек €1880, Дания е малко по-скъпа. Холандия е по-висока, със семейни разходи от €5589 и €2352 за необвързани, най-вече поради по-високия наем. Дания се намира между двете, като жилищата са основният фактор, движещ разходите (Източник: Numbeo).

Най-скъпият град за живеене в Дания?

Копенхаген е най-скъпият град в Дания, с месечна цена от €2751. Орхус е следващият с €2285, докато Одензе е 3-тият най-скъп, общо около €2110 за разходи за живот и наем.

Най-евтиният град в Дания

Сондерборг е най-евтиният град в Дания, с месечни разходи от около €1272. Холстебро е на второ място с €1295, а Колдинг е плътно зад него на €1297, което ги прави едни от най-достъпните места за живеене в Дания.

Кои са най-добре платените работни места в Дания?

В Дания някои от най-добре платените работни места за експати са в областта на финансите, технологиите, здравеопазването и инженерството. Статистическата служба на Дания публикува средните доходи в Дания, разбити по различни фактори като пол, възраст и категории длъжности. Ето средните годишни стойности за някои популярни позиции (Източник: Payscale):

  • Бизнес анализатор, Финанси/Банкиране: €67 572
  • Софтуерен инженер: €66 684
  • UX дизайнер: €51 718
  • Ръководител на проекта (генерален): €76 225
  • Учен по данни: €65,915
  • Генерален / оперативен мениджър: €91 169
  • HR мениджър: €77 579
  • Инженер по развойни операции (DevOps): €76 459
  • Дигитален маркетинг мениджър: €59 832

Трудови договори в Дания

Срочен трудов договор:  

Договор с фиксиран срок, който може да се подновява. Ако договорът се удължава или повтаря многократно, е възможно той да бъде разглеждан като безсрочен съгласно датското трудово законодателство. 

Безсрочен трудов договор:  

Стандартен договор без фиксиран краен срок, който установява уговорено работно време. Такъв договор може да бъде прекратен с писмено предизвестие, съгласно датския трудов закон (Lov om ansættelsesbeskyttelse). 

Договори за временна или гъвкава заетост:  

Дания се използват договори за непълно работно време, фрийланс (самостоятелна заетост) или временни трудови договори чрез агенции за временна заетост. 

Прекратяване на трудов договор:  

Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие или с писмено предизвестие според условията на датското трудово законодателство. Продължителността на предизвестието зависи от трудовия стаж и условията в договора.

На добър път и до нови срещи!

Редактор: Ния Раденкова
