Най-странните теории, свързани с аварията в Чернобил

И нцидентът в Чернобилската АЕЦ „Владимир Илич Ленин“, случил се на 26 април 1986 г., е считан за най-тежката подобна авария в световната история. В резултат на експлозията, избухнала в четвърти блок на централата, се образувал голям облак от радиоактивни отпадъци. Той преминал над обширни райони от СССР и Източна Европа и достигнал Скандинавския полуостров. Близо 200 хиляди души били евакуирани от родните си места, като от замърсяването най-тежко пострадал Беларус. Никак не е изненадващо, че случилото се станало повод за създаването на редица конспиративни теории. Ето какво гласят част от тях:

Черната птица от Чернобил

Някои хора вярват, че малко преди експлозията, в района около атомната централа се появило зловещо създание, което приличало на човек, но имало червени очи и крила. То било наречено Черната птица от Чернобил. Онези, които имали нещастието да го зърнат, започнали да сънуват кошмари и да получават странни телефонни обаждания. Някои учени предполагат, че „чудовището“ всъщност е черен щъркел – застрашен от изчезване вид, който се среща в части от Украйна (предимно в северните райони на страната). Въпреки това, повечето очевидци са убедени, че забелязаното от тях същество няма как да е обикновена птица. Дали техните разкази са достоверни и мистериозното създание е нещо повече от плод на въображението им е въпрос, на който трудно може да се даде категоричен отговор. Едно нещо, обаче, е безспорно – до момента не са открити никакви доказателства за съществуването на Черната птица от Чернобил.

An interior photo of a still-functioning section of the Chernobyl nuclear-power plant taken a few months after the disaster in 1986 pic.twitter.com/Hb81Hjndq8

Комуната на безсмъртните

Гавдос е най-южният гръцки остров. Той се намира на около 50 км. от остров Крит и е дом на една крайно необичайна комуна, основана от група руски учени преди повече от две десетилетия. Някои от тях са преки свидетели на аварията в Чернобил. Те оцелели, въпреки че били изложени на големи количества радиация. Сред членовете на комуната има инженери, лекари и психоаналитици. Заниманията им са обвити в мистерия, а целта им е една – да се превърнат в следващата стъпка от човешката еволюция и да постигнат безсмъртие. Предполага се, че основателят на тази общност отказал да постъпи в болница в Москва след експлозията в атомната централа. Вместо това, той решил да замине за Гърция заедно с няколко свои колеги. Именно те основали комуната, която продължава да е обект на всевъзможни теории. Една от тях гласи, че учените всъщност са агенти на КГБ, които работят по секретна програма, а според друга те са дисиденти, избягали от своята родина.

Посетители от космоса

Съществуват твърдения, че в дните преди инцидента, в района на Чернобил били забелязани мистериозни летящи обекти. НЛО било видяно и над самата атомна централа малко след експлозията. Ето какво разказал очевидецът Михаил Варитски: „Аз и още няколко души посетихме мястото на взрива. Видяхме огнена топка, която летеше много бавно. Струва ми се, че диаметърът ѝ беше шест или осем метра…видяхме и два лъча пурпурна светлина, които осветиха реактора. Всичко това продължи около три минути, след което обектът отлетя в северозападна посока“. В руския вестник „Правда“ дори била публикувана статия, в която се твърдяло, че въпросното НЛО било забелязано от стотици хора. Според изданието, обектът кръжал около централата в продължение на близо шест часа. Дали действително става въпрос за извънземен летателен апарат? Липсата на доказателства в подкрепа на въпросното твърдение не пречи на някои привърженици на конспиративните теории да смятат, че това е самата истина. Според тях, посетителите от космоса помогнали за ограничаването на радиоактивното замърсяване.

САЩ са виновни за аварията

Всеизвестен факт е, че съветските власти първоначално се опитали да прикрият случилото се и да омаловажат размера на инцидента в атомната централа. За ръководителите на СССР също така било важно да докажат, че не носят отговорност за експлозията. По тази причина се появили всевъзможни теории, които трябвало да обяснят какви са „истинските причини“ за аварията. Една от тях гласяла, че за взрива са виновни агенти на ЦРУ. Те били натоварени със задачата да извършат саботаж, който да нанесе възможно най-големи щети на СССР. Някои поддръжници на въпросната теория смятат, че ЦРУ стои зад редица атаки срещу съветски компютърни системи и именно това е най-вероятната причина за инцидента. Според тях, в деня на експлозията американски агент посетил атомната централа – твърдение, което не е подкрепено от никакви доказателства.

Archive footage shows aftermath of explosion and fire at the Chernobyl nuclear power plant, which caused radioactive fallout to begin spewing into the atmosphere 35 years ago today.



The long-term death toll is believed to number in the thousands. https://t.co/2XBexpspLo pic.twitter.com/lat8Us2pbn