Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

С лучаят с искания от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс, е от четвъртък вечерта, 19:30 ч., на входа на София. Бяхме уведомени от МВР в петък следобед, искаше се съдействие от нас - най-вече информация, за да протече операцията, оказахме такова. Нарушителите бяха задържани в късния следобед в събота. В неделя течеше следствен процес, не беше нужно да разкриваме какво се случва, преди той да приключи. Това са стари наследени практики. Действията на нашите служители са грешка, дали са престъпление – следствието ще покаже. Нямаше опит да се скрие случая. Това каза Слав Монов, изпълнителен директор на ИААА, в ефира на NOVA .

Той беше категоричен, че сегашното ръководство на „Автомобилна администрация” е обявило нулева толерантност към корупцията, няма „движение на пари нагоре или надолу” и се бори с такива стари наследени практики.

Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер каза, че Монов и министърът на транспорта са заявили, че това са наследствени корупционни практики, според нея обаче „ние наследяваме нещо и го продължаваме”.

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

„Ако британското посолство не беше оказало натиск и това не бяха няколко от 22-та камиона на Роби Уилямс, нямаше да водим този разговор”, допълни тя.

По думите на Лалова години наред се водят разговори и се подават сигнали, че има проблем, при това огромен. Тя подчерта обаче, че се оказва натиск върху хората, които реагират на неправомерни действия от страна на Агенцията.

По нейни думи без гръб никой няма да осъществява корупционни действия. „Очакваме този гръб да бъде посочен от задържаните”, допълни тя. И запита дали „тази схема ще продължи да бъде разследвана”.

Монов каза, че е имало съмнения за такива корупционни практики и в Перник, служителите са отстранени от работа, не са арестувани, тъй като е трудно да се докаже вина в такъв случай.

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

„Получаваме сигнали за корупция в ИААА. Опитах да разговарям с Монов преди време, че има проблеми. Той си вдигна краката на масата най-демонстративно, сложи си слушалките в ушите, облегна се и започна да си гледа телефона. Аз станах и излязох”, разказа председателят на синдикалната организация на ИААА Александър Иванов.

Той запита защо за случая не е станало ясно още в събота.

Иванов смята, че ръководството е бездействало по този случай и допълни, че в колите на служителите има камери, които правят записи и вътре в автомобила и извън него.

Той каза още, че един от задържаните служители е бил пенсиониран, след което е възстановен на работа с конкурс. Но обясни още, че въпросните конкурси се провеждат по съмнителен начин.

СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Монов заяви, че въпросните двама служители, които са задържани за искания подкуп, нямат провинения в агенцията.

Той категорично заяви, че не е вярно, че тестовете при конкурса изтичат предварително.

Иванов заяви, че синдикатът е в стачна готовност. Той покани Монов на разговори относно исканията на служителите. И посочи, че са сигнализирани Инспекцията за труда за много нарушения в Агенцията.