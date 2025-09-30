България

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

Коментират директорът на Агенцията Слав Монов, Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер и председателят на синдикалната организация Александър Иванов

30 септември 2025, 09:34
Александър Николов: Горди сме с постигнатото

Александър Николов: Горди сме с постигнатото
Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена
Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене
Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол
На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното
Министър Гуцанов посреща на летище

Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди
Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително
„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

С лучаят с искания от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс, е от четвъртък вечерта, 19:30 ч., на входа на София. Бяхме уведомени от МВР в петък следобед, искаше се съдействие от нас - най-вече информация, за да протече операцията, оказахме такова. Нарушителите бяха задържани в късния следобед в събота. В неделя течеше следствен процес, не беше нужно да разкриваме какво се случва, преди той да приключи. Това са стари наследени практики. Действията на нашите служители са грешка, дали са престъпление – следствието ще покаже. Нямаше опит да се скрие случая. Това каза Слав Монов, изпълнителен директор на ИААА, в ефира на NOVA.

Той беше категоричен, че сегашното ръководство на „Автомобилна администрация” е обявило нулева толерантност към корупцията, няма „движение на пари нагоре или надолу” и се бори с такива стари наследени практики.

Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер каза, че Монов и министърът на транспорта са заявили, че това са наследствени корупционни практики, според нея обаче „ние наследяваме нещо и го продължаваме”.

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

„Ако британското посолство не беше оказало натиск и това не бяха няколко от 22-та камиона на Роби Уилямс, нямаше да водим този разговор”, допълни тя.

По думите на Лалова години наред се водят разговори и се подават сигнали, че има проблем, при това огромен. Тя подчерта обаче, че се оказва натиск върху хората, които реагират на неправомерни действия от страна на Агенцията.

По нейни думи без гръб никой няма да осъществява корупционни действия. „Очакваме този гръб да бъде посочен от задържаните”, допълни тя. И запита дали „тази схема ще продължи да бъде разследвана”.

Монов каза, че е имало съмнения за такива корупционни практики и в Перник, служителите са отстранени от работа, не са арестувани, тъй като е трудно да се докаже вина в такъв случай.

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

„Получаваме сигнали за корупция в ИААА. Опитах да разговарям с Монов преди време, че има проблеми. Той си вдигна краката на масата най-демонстративно, сложи си слушалките в ушите, облегна се и започна да си гледа телефона. Аз станах и излязох”, разказа председателят на синдикалната организация на ИААА Александър Иванов.

Той запита защо за случая не е станало ясно още в събота.

Иванов смята, че ръководството е бездействало по този случай и допълни, че в колите на служителите има камери, които правят записи и вътре в автомобила и извън него.

Той каза още, че един от задържаните служители е бил пенсиониран, след което е възстановен на работа с конкурс. Но обясни още, че въпросните конкурси се провеждат по съмнителен начин.

СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Монов заяви, че въпросните двама служители, които са задържани за искания подкуп, нямат провинения в агенцията.

Той категорично заяви, че не е вярно, че тестовете при конкурса изтичат предварително.

Иванов заяви, че синдикатът е в стачна готовност. Той покани Монов на разговори относно исканията на служителите. И посочи, че са сигнализирани Инспекцията за труда за много нарушения в Агенцията.

Източник: NOVA    
Корупция Подкуп Автомобилна администрация ИААА Слав Монов Роби Уилямс Шофьори Британско посолство Синдикат Транспорт Подкуп ИААА Корупция
Последвайте ни

По темата

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ретро футуризъм: Skoda даде модерен вид на легендата 110 R Coupe

Ретро футуризъм: Skoda даде модерен вид на легендата 110 R Coupe

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 13 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 11 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 18 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

България Преди 8 минути

Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 25 минути

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто

<p>СО&nbsp;иска бързи становища за Симеоновския лифт</p>

Столична община иска бързи становища за Симеоновския лифт

България Преди 33 минути

"Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни", подчерта Васил Терзиев

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Свят Преди 43 минути

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС, добави тя

Модното ревю на L'Oreal в Париж

Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 44 минути

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Свят Преди 47 минути

Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк

Снимката е архивна

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Свят Преди 51 минути

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

България Преди 1 час

15-годишният Станислав А., обвинен за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата заради незаконния си арест между 5 и 13 септември

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Свят Преди 1 час

Арестът на Остин Улф стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Свят Преди 1 час

„Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Малките неща Преди 1 час

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

<p>Желязков: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции</p>

Премиерът Желязков за успеха на волейболистите: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции

България Преди 1 час

Българските волейболисти се прибират след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

България Преди 1 час

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра

Джо Пауъл и дъщеря му Накия Портър

Жена получи 17 милиона долара обезщетение за брутален арест

Свят Преди 1 час

Жената е била задържана за една нощ по подозрение в съпротива при арест, но не ѝ е било повдигнато обвинение

<p>Съд&nbsp;блокира заповед за уволненията на стотици служители от &quot;Гласът на Америка&quot;</p>

Американски федерален съдия блокира заповед за уволненията на стотици служители от "Гласът на Америка"

Свят Преди 2 часа

Правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда,

<p>Европа &quot;не е във война, но вече не е в мир&quot; с Русия</p>

Мерц: Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия

Свят Преди 2 часа

Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Лъчезар от “Игри на волята” проговори за неприличните предложения от фенове! (ВИДЕО)

Edna.bg

Холивуд е в шок: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Edna.bg

Бленджини след завръщането: Невероятно е, но имаме още работа

Gong.bg

Иван Пешев: Видях приятелство в този волейболен отбор

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg