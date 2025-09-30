Свят

30 септември 2025, 08:23
Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е време палестинското ислямистко движение "Хамас" да приеме мирното предложение за бъдещето на Газа, което той договори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

"Не сме съвсем готови", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом. "Трябва да убедим и "Хамас", но мисля, че те ще успеят да направят това. Така че е време "Хамас" да приеме условията на плана", добави той.

Освен това Тръмп призова палестинците "да поемат отговорност за съдбата си", като окажат натиск за приемане на мирното споразумение с Израел, което според него ще създаде условия за трайна сигурност за Израел.

Обама разкритикува продължаващите военни действия на Израел в Газа

"Има много палестинци, които желаят да живеят в мир", подчерта Тръмп на пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху". "Предизвиквам палестинците да поемат отговорност за съдбата си, защото точно това им даваме".

"Ако Палестинската автономия на извърши реформите, които изложих...ще могат да обвиняват само себе си", добави президентът на САЩ.

Израел приема плана на Тръмп, заяви Нетаняху на пресконференцията.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.

Израелските опозиционни лидери Бени Ганц и Яир Лапид също заявиха в "Екс", че приемат предложението, отбелязва Ройтерс. Една от ключовите точки в него е разоръжаването на "Хамас". 

Малко след пресконференцията на Тръмп и Нетаняху представителят на "Хамас" Махмуд Мардауи подчерта, че групировката не е получила мирния план на Тръмп.

Според източник на Ройтерс, катарският премиер и ръководителят на египетското разузнаване са им предали списъка с 20 точки, съобщава агенцията. Преговарящите на "Хамас" са заявили, че ще го проучат "добросъвестно" и ще дадат отговор.

Белият дом обяви малко преди това мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс. 

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана. 

Нетаняху предложи на лидерите на Хамас да напуснат Газа

Палестинското движение "Хамас" каза, че предложеният от президента на САЩ  мирен план първо ще бъде подложен на обсъждане вътре в групировката и с другите палестински фракции и едва тогава ще даде отговора си дали го приема, или не, предаде Асошиейтед прес.

Неназован високопоставен функционер на "Хамас" каза пред Асошиейтед прес, че ръководството на групировката ще инициира вътрешно обсъждане в редиците на "Хамас", както и разговори с представителите на останалите политически течения сред палестинците относно отговора на предложението на Тръмп.

Функционерът добави, че в "Хамас" са получили текста на плана от двата близкоизточни посредника – Катар и Египет – и ще "започнат да го проучват още днес" заедно с останалите палестински фракции.

Вижте в нашата галерия: Разруха и болка: Войната между "Хамас" и Израел

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
