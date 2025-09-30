"Рецепта за агресия": Как реагира светът на плана на Тръмп за Ивицата Газа

М ного страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха вчера мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, отбелязва Франс прес.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа". Те потвърдиха "желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение".

Франция

Френският президент Еманюел Макрон също приветства стремежа на Доналд Тръмп "да сложи край на войната в Газа и да постигне освобождаването на всички заложници". В изявление в "Екс" Макрон призова Израел "да се ангажира решително на тази основа. "Хамас" няма друг избор, освен да освободи незабавно всички заложници и да следва този план".

Председателят на Съвета на ЕС

Председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща призова всички страни "да се възползват от този момент, за да дадат истински шанс на мира".

"Ситуацията в Газа е нетърпима. Военните действия трябва да спрат и всички заложници трябва да бъдат незабавно освободени", подчерта той в "Екс".

Германия

От своя страна германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че "най-накрая израелците и палестинците могат да се надяват, че тази война скоро ще приключи".

"Тази възможност не трябва да бъде пропусната. "Хамас" трябва да я използва. Призовавам всички, които могат да повлияят на "Хамас", да го направят веднага", добави той.

Италия

Правителството на италианската премиерка на Джорджа Мелони също спомена "амбициозен проект за стабилизиране, възстановяване и развитие на ивицата Газа", като го определи като потенциална повратна точка. Рим призова "всички страни да се възползват от тази възможност и да приемат плана".

Великобритания

Лондон "твърдо подкрепя" мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, заяви британският премиер Киър Стармър. "Ние твърдо подкрепяме усилията му да сложи край на боевете, да освободи заложниците и да гарантира предоставянето на спешна хуманитарна помощ на населението в Газа. Това е наш абсолютен приоритет и трябва да се направи незабавно", написа Стармър.

Бившият британски премиер Тони Блеър, който се очаква да играе важна роля в комисията по прехода в Газа приветства плана като "смел и интелигентен". Този план "ни дава най-добрата възможност да сложим край на две години война", добави той.

ООН

ООН също потвърди подкрепата си за мирното предложение на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва ДПА. "Приветстваме всички посреднически усилия и ООН е готова да окаже подкрепа, включително, както можете да очаквате, с предоставянето на хуманитарна помощ", заяви говорител на ООН пред журналисти в Ню Йорк в отговор на въпрос за плана на Тръмп.

"Както знаете, ООН е в контакт с всички различни посреднически усилия на различните посредници, независимо дали става дума за усилията на САЩ или за други усилия на Катар и Египет", според същия източник.

Коментарите на ООН бяха направени след като Белият дом публикува плана, но преди Тръмп и Нетаняху да приключат пресконференцията си. На пресконференцията Тръмп заяви, че САЩ ще подкрепят усилията на Израел да използва сила срещу "Хамас", ако палестинската ислямистка група отхвърли плана, отбелязва ДПА.

Палестина

Палестинската власт приветства "искрените и решителни усилия" на Доналд Тръмп и заяви, че "вярва в способността му да намери път към мира".

От друга страна, "Ислямски джихад" осъди в съобщение плана, определяйки го като "рецепта за агресия" срещу палестинците.

"Това, което беше обявено на пресконференцията между Тръмп и Нетаняху, е американско-израелско споразумение и представлява позицията на целия израелски елит. Това е рецепта за продължаване на агресията срещу палестинския народ", заяви ислямисткото движение.

Мнозина от жителите на Газа не вярват, че "Хамас" ще приеме предложението, отбелязва АФП, като се позовава на мнения, изразени от живеещи в палестинския анклав.