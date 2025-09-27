Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Б ългария ще играе на финала на световното първенство във Филипините. "Лъвовете" победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) пред близо 8 000 зрители в първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Българите, които са най-младият отбор във Филипините, пишат история с представянето си. Последният финал за родния волейбол на Световно първенство беше преди 55 години.

Източник: AP/БТА

В спор за златото "лъвовете" ще срещнат победителя от другия полуфинал Полша - Италия, който е повторение на спора за трофея отпреди три години, когато „Скуадрата“ ликува след успех с 3:1 гейма.

ПЪРВИ ГЕЙМ

Началото бе трудно и за двата отбора, които направиха грешки при началния си удар. Последва размяна на точки преди Аспарухов да даде аванс на нашия тим, предаде Gong.bg. Капитанът Алекс Грозданов пък с атака през центъра заби четвъртата точка за "лъвовете". Александър Николов с прецизен удар по диагонала намали аванса на съперника - 6:5. Брат му Симеон Николов блесна със свалена топка за 7:6. С още две точки на братята България повежда в резултата - 7:8. Страхотна тройна блокада носи на "лъвовете" с две точки аванс - 9:11. Удар в аут на Вашина увеличава преднината на нашия тим и селекционерът на чехите взе прекъсване. Последва грешка на начален удар от Мартин Атанасов, но същото направи и съперникът - 11:14. С добра игра в защита обаче чехите спечелиха четири поредни точки и поведоха - 15:14. Логично последва таймаут и за българския отбор. След прекъсването Алекс Николов с мощна забивка и ас на Аспарухов върнаха аванса на "лъвовете".

Забивка на Алекс Николов със 108 км в час и техничен сервис на Илия Петков ни донесе преднина от две точки и това накара съперникът за вземе ново прекъсване. Блокада на Мартин Атанасов и свалена топка в полето на чехите за 18:22. Ян Гълъбов, който е с български корени, връща надеждите на съперника с 19-а точка. С удар по блокадата Мартин Атанасов увеличава разликата на четири точки. Симеон Николов остави без блокада Аспарух Аспарухов в зона 4 и геймбол при 24:20. Великолепна комбинация в центъра Симеон Николов - Алекс Грозданов, който заби топката във втория метър и 25:20 за България в първата част.

ВТОРИ ГЕЙМ

Първата точка е за България след мощен удар на Аспарух Аспарухов. Пак той е неудържим и бележи за 1:2, а страхотен сервис на Алекс Николов носи трета точка. Алекс Николов е спрян с блокада за 3:3. Нападение от втора линия на Аспарухов и ново равенство - 4:4. Блокада на Симеон Николов за 4:5. Прецизно подаване на Мони Николов и Алекс Грозданов бележи за 5:6. Чехите повеждат с 8:7 след паднала топка в нашето поле, но Алекс Николов с удар покрай тройната блокада изравнява - 8:8. Пайп на Ян Гълъбов изведе Чехия напред с 10:8. Технична атака на Алекс Николов по правата от зона 4 - 9:10. Лукаш Вашина връща аванса от три точки на чехите с атака от втора линия и Бленджини взима прекъсване. Това обаче не дава ефект и Вашина увеличава преднината на Чехия.

Симеон Николов и Алекс Грозданов обаче връщат две точки - 14:12. Грешка на Илия Петков на начален удар и 15:12. Аспарухов намали изоставането, но последна успешно нападение от втора линия на Вашина - 17:14. Хибриден сервис на Алекс Грозданов и разликата вече е само една точка - 17:16. Поредна блестяща блокада на Симеон Николов срещу Ян гълъбов и резултатът е изравнен - 20:20, а това кара селекционерът Иржи Новак да вземе прекъсване. Последва размяна на точки за 21:21. С удар по блокадата и директна точка от сервис на Патрик Индра чехите дръпват с две точки - 23:21 и този път Бленджини иска таймаут. Аспарух Аспарухов атакува мощно по правата от зона 2 - 22:23. Ян Гълъбов атакува по блокадата и геймбол при 24:22. Остра атака на Алекс Николов по правата от зона 4 - 23:24. Блокаут на Лукаш Вашина и Чехия спечели втората част с 25:23.

ТРЕТИ ГЕЙМ

Равностойно начало, в което Симеон Николов записа ас. Ян Гълъбов е спрян от Преслав Петков на блокада - 3:2. За съжаление негова грешка от сервис и равенство - 4:4. Патрик Индра с директна точка от начален удар дава аванс на чехите. Алекс Грозданов продължава с отличната си игра, а блок на Мартин Атанасов спира най-накрая Индра и "лъвовете" повеждат. Три поредни точки на чехите и прекъсване за нашия тим при 9:7. Това дава резултат - 9:9. Адам Зайчек през центъра отново зава аванс на съперника - 10:9.

Мартин Атанасов се справи с тройна блокада за 11:11, а Алекс Николов технично бележи 12-ата точка. Александър Николов се справи с разкъсаната блокада - 15:13. Блокада на Мартин Атанасов спря атака на Патрик Индра - 16:14. Иржи Новак взе прекъсване за Чехия. Феноменален Пайп на Аспарух Аспарухов и 19:17. Алекс Николов направи същото за 20:18. Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 23:19. Патрик Индра би сервис в мрежата и геймбол за националите при 24:20. Единична блокада на Алекс Николов спря атака на Мерек Шотола и България спечели третата част с 25:21.

ЧЕТВЪРТИ ГЕЙМ

Лукаш Вашина изпрати топката в аут за 1:1. Ян Гълъбов бе на тройна блокада и бе спрян за 2:2. Чехите показаха отлична игра в защита след две атаки на Алекк Николов, но след това направиха грешка за 4:4. Грешка на Аспарухов на начален удар и ново равенство - 5:5. Алекс Николов не се справи със сервиса на Гълъбов и съперникът повежда с една точка. Вашина се справи с тройна блокада и седма точка за Чехия. Ас на Алекс Николов със 122 км/ч и резултатът е 7:7. Докосване на мрежата при приземяване от страна на Алекс Грозданов - 8:8. Алекс Николов бе спрян от блокадата на Чехия, но след това отново наказа чехите. С ас на Симеон Николов отборът на България повежда - 11:10.

Преслав Петков връща аванса на нашия тим с атака през центъра - 11:12. Грешка на Зайцев на сервис и 13:13. Последва размяна на точки чрез Марек Шотола и Алекс Николов. Симеон Николов надигра Гълъбов на мрежата, но след тома чехът отбеляза за 15:15.Великолепна комбинация в центъра на Симеон Николов и Алекс Грозданов - България е напред с една точка. Удар в аут на Вашина и чехите взимат прекъсване. Сервис в мрежата на Симеон Николов води до таймаут на Джанлоренцо Бленджини. Зайчек изпрати топката в мрежата - 22:20 за България. Алекс Николов направи успешна атака - 23:20 за България. Отново той с атака през тройния блок на Чехия и 24:21. След това Ян Гълъбов изпрати топката в мрежата и България е на финал след 25:22 и 3:1 гейма.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Преслав Петков)

Селекционер - ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек, Патрик Индра, Лукаш Вашина, Ян Гълъбов, Адам Зайчек, Антонин Климеш - Милан Моник-либеро (Марек Шотола)

Селекционер - ИРЖИ НОВАК