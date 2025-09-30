Любопитно

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Груби грешки изпратиха Феномените на тежката локация

30 септември 2025, 00:03
Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)
Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество
Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер
Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат
Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол
Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)
Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”
Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

П обедната серия на племето на Феномените приключи с тежка загуба в битката за територия в “Игри на волята” тази вечер. Сините допуснаха множество грешки и се озоваха в Изолатора. Превърналата се в култова заради суровите си условия локация ще замени Брега на отчаянието във Войната на племената от сега нататък и отново ще тества издръжливостта на участниците.

Източник: NOVA

Денят за племената започна с избор на нови капитани. Жълтите и Сините единодушно селектираха своите лидери в лицето на компютърните специалисти Сапунджиева и Траян. По-различна беше ситуацията за Лечителите, при които цари разделение между коалициите. Техен капитан тази седмица ще бъде бившата състезателка по волейбол Карина.

Източник: NOVA

По време на битката добрата екипна работа на Завоевателите им позволи да завоюват победата. Триумфът им осигури шанса да прекарат следващата седмица в комфорта на Резиденцията за първи път от началото на предаването. Въпреки че зъболекарят Лъчезар си тръгна от надпреварата по медицински причини, Лечителите съумяха да преодолеят различията си и да грабнат Стопанството.

Отпадналият Лъчезар е следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”, където разказва за разделението при Зелените, за участието си в приключението в Дивия север и за фаворита си за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре в екстремното риалити предстои битка от съдбоносно значение. Как ще се представят капитаните, гледайте в “Игри на волята” във вторник, 30 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Глобяват шофьори без

Глобяват шофьори без "Гражданска отговорност" по тол камерите

pariteni.bg
Могат ли кучетата да ядат мандарини?

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 1 ден
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 1 ден
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 1 ден
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 1 ден

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев: За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро

Радев: За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро

България Преди 2 часа

От Германо-Българската индустриално-търговска камара призоваха за повече предвидимост и устойчивост в отношенията между държавата и бизнеса

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

България Преди 5 часа

Съдебният акт подлежи на жалба или протест пред Варненския апелативен съд

Арестуваха българка в Русия

Арестуваха българка в Русия

Свят Преди 7 часа

Посолството ни в Москва следи развитието на случая

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

България Преди 7 часа

Общата продължителност на ремонта остава 90 дни

Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ

Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ

България Преди 8 часа

Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Свят Преди 9 часа

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 9 часа

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Свят Преди 10 часа

Нейният син потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента

Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Свят Преди 10 часа

ЕК: Трябва да защитим източния фланг

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

България Преди 10 часа

Младите български волейболисти донесоха първото сребро от Световно първенство от 55 години, а жестът на италианеца трогна целия свят

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

България Преди 11 часа

Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията

Снимката е илюстративна

Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Свят Преди 11 часа

Новороденото бебе е в добро здраве, съобщават властите във Филипините

<p>Жестоко убийство в Пещера, съсед уби 62-годишна жена с нож</p>

Съсед уби 62-годишна жена в Пещера с нож, задържан и обвинен е

България Преди 11 часа

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Свят Преди 12 часа

В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той

<p>Медведев предупреди за опасност от ядрена война с Русия</p>

Медведев предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Свят Преди 12 часа

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", каза той

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Любопитно Преди 12 часа

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

Всичко от днес

От мрежата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
1

Айтоският генгер под заплаха

sinoptik.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg

Българка засенчи Наоми Кембъл в Лондон: Ето коя е Димана Сърменова (СНИМКИ)

Edna.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

ФИФА и УЕФА са длъжни да намерят баланс в натоварените футболни календари

Gong.bg

Адриен Рабио: Не знам как Модрич може да тича така на 40 години

Gong.bg

Нетаняху е съгласен да подкрепи мирно предложение за Газа, инициирано от САЩ

Nova.bg

Приятелката на Алекс Николов: Със Симеон нямат нуждата да излизат от сянката на баща си, доказали са се

Nova.bg