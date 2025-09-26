Любопитно

Александра сложи край на участието на Тянко в "Игри на волята"

Брокерът Йордан бе отлъчен от изгнаниците на Блатото

26 септември 2025, 22:55
Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи
Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши
Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)

Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)
От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ

От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ
Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история
Това са първите номинирани в Big Brother 2025

Това са първите номинирани в Big Brother 2025
Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер
Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

М ениджърът на таланти Тянко Стоилов приключи участието си в приключенското риалити “Игри на волята” след загуба в елиминационния двубой тази вечер. В тройния сблъсък триумфира бизнесменът Ивайло, а второ място зае бизнесдамата Александра, която елиминира своя бивш съюзник Тянко моменти преди да успее да завърши.

Източник: NOVA

Елиминационната битка противопостави тримата съплеменници в изпитание на силата, духа и издръжливостта. След Съвета на осъдените вчера, късметът отреди на Тянко забавен старт, а на Александра допълнително препятствие по трасето. Техният съперник Ивайло успя да се възползва максимално от ситуацията и постигна убедителна победа, която му донесе награда от 100 златни гроша. Второто място донесе на Александра спасение и 50 златни гроша.

Източник: NOVA

Още една елиминация беляза напрегнатата вечер в Дивия север. Изгнаниците от Блатото се събраха край огъня, където отново ги очакваше водещата Ралица Паскалева. Там те единодушно избраха да елиминират бившия член на Завоевателите Йордан, в чието лице виждат заплаха за бъдещето си в играта.

Източник: NOVA

Отпадналите от надпреварата Тянко и Йордан са следващите гости в подкаста “След Игрите”, където разказват за коалициите, предателствата и преживяванията си в екстремното предаване. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Утре на Арената ще излязат нови трима жадни за победа воини с една цел - влизане във Войната на племената.

Гледайте “Игри на волята” в събота, 27 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята Тянко Александра Йордан елиминация риалити шоу NOVA приключенско предаване племена подкаст
