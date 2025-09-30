Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

М ъж загина при трагичен инцидент на 25 септември на връх Нама в провинция Съчуан, Китай. 31-годишният турист падна от върха на планина с височина около 5500 метра, предаде The U.S. Sun.

Властите споделиха едното име на жертвата - Хонг.

Хонг е бил част от група туристи и се подхлъзнал близо до пропаст, след като, според съобщенията, развързал предпазното си въже, за да направи снимки на заснежения връх. Свидетели разказват, че той не използвал ледена брадва и не успял да възстанови контрола си, докато се търкалял около 200 метра по снега, изчезвайки от погледа на спътниците си, които безпомощно наблюдавали случващото се.

Видео кадри показват мъжа, облечен в червено алпийско облекло, как губи равновесие и се плъзга надолу по склона, докато неговите спътници викат и крещят. Връх Нама, с височина 5588 метра, се намира на планината Гонга и е популярен сред алпинистите, които търсят живописни гледки и възможности за снимки, въпреки опасния терен.

Според информация от Общинското бюро за образование и спорт в Кангдинг, мъжът и неговата група не били съобщили за плановете си за изкачване и не притежавали разрешителни за катерене. Местните власти незабавно започнали спешна операция. Спасителни екипи, включващи общински служители, полиция и местни жители, били изпратени в района, за да потвърдят инцидента и да окажат подкрепа, като същевременно координирали действията си със семейството на жертвата.

Мъжът бил обявен за мъртъв на място, а тялото му вече е транспортирано до град Гонга Маунтин, където семейството му ще се погрижи за следващите стъпки след инцидента. По думите на негов братовчед, това било първият опит на Хонг да изкачи тази планина.

Според съобщенията Хонг притежавал сертификат за помощник-алпинист, въпреки че семейството му не било сигурно дали е участвал в тази експедиция като турист или алпинист. Местен служител заяви, че Хонг е паднал на разстояние между 100 и 200 метра в камениста зона. Водачът и другите туристи го достигнали малко след това на място малко над лагер 1, все още видимо от лагера.

Служителят допълни, че първоначалните проверки показват, че той се е спънал в металните шипове на ботушите си, но също така отбеляза, че няколко от действията му са нарушили правилата за безопасност. „Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“, каза служителят.

Представители на Асоциацията по алпинизъм в Съчуан също уточниха, че господин Хонг не е бил професионален водач, въпреки някои твърдения в интернет. Отделно, Бюрото за образование и спорт в Ганзи заяви пред вестник Southern Metropolis Daily, че групата се е катерила без разрешение, тъй като не е получила необходимото разрешително. Полицията разследва случая.