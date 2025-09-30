Свят

Мерц: Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия

Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той

30 септември 2025, 09:20
Мерц: Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия
Източник: Getty

Е вропа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

"Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", подчерта германският канцлер на медийно събитие в Дюселдорф.

Мерц: Войната в Украйна ще продължи, Русия не иска преговори

Водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той.

"Трябва да окажем максимален натиск над Русия"

Той също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години. 

В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна, отбеляза Мерц.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Фридрих Мерц Германски канцлер Русия Украйна Европа Война в Украйна ЕС Замразени руски активи Военна подкрепа Мир и война
Последвайте ни

По темата

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ретро футуризъм: Skoda даде модерен вид на легендата 110 R Coupe

Ретро футуризъм: Skoda даде модерен вид на легендата 110 R Coupe

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 13 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 11 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 19 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

България Преди 9 минути

Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 26 минути

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто

<p>СО&nbsp;иска бързи становища за Симеоновския лифт</p>

Столична община иска бързи становища за Симеоновския лифт

България Преди 34 минути

"Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни", подчерта Васил Терзиев

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Свят Преди 44 минути

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС, добави тя

Модното ревю на L'Oreal в Париж

Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 45 минути

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Свят Преди 48 минути

Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк

Снимката е архивна

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Свят Преди 52 минути

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

България Преди 1 час

15-годишният Станислав А., обвинен за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата заради незаконния си арест между 5 и 13 септември

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Свят Преди 1 час

Арестът на Остин Улф стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Свят Преди 1 час

„Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Малките неща Преди 1 час

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

<p>Желязков: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции</p>

Премиерът Желязков за успеха на волейболистите: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции

България Преди 1 час

Българските волейболисти се прибират след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

България Преди 1 час

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра

<p>Тръмп заплаши филмовата индустрия със 100% тарифи</p>

Доналд Тръмп заплаши чуждестранните филми със 100% тарифи

Свят Преди 1 час

Президентът твърди, че американската кино индустрия е "открадната" от други държави

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

България Преди 1 час

Коментират директорът на Агенцията Слав Монов, Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер и председателят на синдикалната организация Александър Иванов

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът полицай от другия автомобил също е бил откаран в болница като предпазна мярка

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Лъчезар от “Игри на волята” проговори за неприличните предложения от фенове! (ВИДЕО)

Edna.bg

Холивуд е в шок: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Edna.bg

Бленджини след завръщането: Невероятно е, но имаме още работа

Gong.bg

Иван Пешев: Видях приятелство в този волейболен отбор

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg