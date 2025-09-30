Звездна раздяла: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак

Н икол Кидман и Кийт Ърбан са се разделили, потвърждава списание PEOPLE. Носителката на Оскар и кънтри певецът са сложили край на брака си. Източник, близък до семейството, споделя пред списанието: „Сестрата на Никол (Антония) е била голяма опора и цялото семейство Кидман се е обединило, за да се подкрепят взаимно“.

„Тя (Никол Кидман) не е искала това да се случва“, добавя източникът. „Никол се е борила да спаси брака си до последно“.

Първоначално TMZ съобщи шокиращата новина, като цитира свои източници, според които двойката живее разделена още от началото на лятото.

Кидман и Ърбан се ожениха през юни 2006 г. и имат две дъщери – Съндей Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (14 г.). Преди това Никол Кидман беше омъжена за Том Круз, с когото споделя две осиновени деца.

На 25 юни Никол Кидман публикува снимка в Instagram, на която е прегърната с Ърбан по повод годишнината им от сватбата.

Тя написа: „Честита годишнина, скъпи ❤️ @KeithUrban.“

Наскоро Кидман завърши снимките на Practical Magic 2 в Лондон и на 19 август сподели в Instagram „летни спомени“ със своите дъщери и голямото си семейство. През това време Ърбан е бил на турне, като следващият му концерт е планиран за 2 октомври в Хърши, Пенсилвания.

През април 2024 г. Никол Кидман каза пред PEOPLE, че има „прекрасна“ семейна подкрепа. Тогава тя сподели: „Толкова съм щастлива, че имам Кийт, който е моята любов, моята дълбока, дълбока любов. Това ми дава възможност да върша всичко, което трябва, защото знам къде винаги мога да се върна“.