Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Холивудската звезда Джош Хартнет беше хоспитализиран след автомобилен инцидент в Канада, при който SUV, в който актьорът е пътувал, се сблъскал с патрулна кола на местната полиция.

47-годишният Хартнет се е возил в автомобила, когато в четвъртък, 25 септември, той бил ударен от патрулно превозно средство на Кралската полиция на Нюфаундленд и Лабрадор (RNC) в Сейнт Джонс – столицата на провинцията. Според информация на CBC News, SUV-ът е бил управляван от 59-годишен мъж.

Josh Hartnett hospitalized after scary car crash with cops https://t.co/79ZlaOIwsV pic.twitter.com/XrJ8GRqqgm — New York Post (@nypost) September 29, 2025

Представител на Хартнет потвърди пред PEOPLE, че актьорът е прегледан в близка болница, след което е изписан и получил разрешение да се върне на работа. Сблъсъкът между двете превозни средства е станал на кръстовището на New Cove Road и Elizabeth Avenue, малко преди 1:00 ч. местно време на 25 септември.

Шофьорът полицай от другия автомобил също е бил откаран в болница като предпазна мярка, съобщиха от полицията.

„Анализаторите на катастрофи от Кралската полиция (RNC) търсят свидетели или видеозаписи (от охранителни камери, видеорегистратори или мобилни телефони), заснети в района преди или непосредствено след инцидента. Всеки, който разполага с информация, може да се свърже с RNC на 709-729-8000“, гласи официалното съобщение на полицията.

Josh Hartnett hospitalized after car crash with Canadian cops... https://t.co/0uWyVToBJL pic.twitter.com/eCWjgLzS0Y — TMZ (@TMZ) September 29, 2025

Звездата от „Мечката“ в момента е в Канада, където снима нов сериал на Netflix, в който участват още Чарли Хийтън и Макензи Дейвис.

Сюжетът проследява „закоравял рибар“, който открива, че родният му град „е тероризиран от мистериозно същество“, съобщи Netflix в публикация в Instagram от 1 август, с която обяви старта на снимките.

Хартнет наскоро участва и във филма „Fight Or Flight“, чиято премиера беше през май. В изпълнения с екшън лента актьорът заснел голяма част от каскадите си сам.

Josh Hartnett Hospitalized Following Car Accident in Canada https://t.co/qWRkeNd21l — People (@people) September 29, 2025

„Бях насинен от глава до пети. Да, от глава до пети“, разказа Хартнет пред PEOPLE. „Хубаво е да можеш физически да се потопиш в роля и да видиш как всичко се развива. Определено си заслужаваше.“

През февруари Хартнет беше забелязан в Ню Йорк на снимачната площадка на „Verity“, където партнира на Ан Хатауей. Двамата бяха снимани как тичат по улиците, хванати за ръце и облечени в полуофициално облекло. Премиерата на „Verity“ е насрочена за 15 май.

Разследването на катастрофата, водено от RNC, все още продължава. В понеделник, 29 септември, полицията не предостави нова информация по случая.