Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Той предизвика полярна дискусия за отношението на българите към хората с различна сексуална ориентация

29 септември 2025, 09:11
Т ой предизвика полярна дискусия за отношението на българите към хората с различна сексуална ориентация. Мути Мутиев загуби доверието на зрителите и се превърна в първия изгонен в Big Brother 2025. Веднага след отпадането му той беше гост в подкаста “Голямата сестра”, където през сълзи разкри мотивацията за противоречивото си.

Какви тайни всъщност крие Мути и на какво се държи агресивното му държание, насочено само към един от съквартирантите в Къщата - дизайнерът Цветан Георгиев, който е открит представител на ЛГТБТ общността в България? Пред водещата Елена Сергова той не отстъпи от вижданията си, но призна грешката си и това, че е прекалил с държанието към Цецо.

Източник: Big Brother

Мути открито говори за миналото си и за това как се е превърнал в ревностен говорител на исляма. Бившият поп фолк певец изрази отвращението си от

индустрията и сподели, че често е получавал неприлични предложения както от жени, така и от мъже.

Източник: Big Brother

Съквартирантът имаше възможност да коментира публикация в социалните мрежи на негов близък приятел - поп фолк певецът Стилиян, който също осъжда омразата към различните. По време на разговора в онлайн пространството се появиха и публикации на популярната българска драг кралица Елза Парини, която споделя провокативни чатове с Мути. Участникът в Big Brother потвърди, че този чат е истински.

Какво още разкри водещата на Голямата сестра за Мути? Какви са отношенията с баща му, който е ултра консервативен? И изпращал ли е еротични съобщения на мъже?

Гледайте епизодите на “Голямата сестра Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Мути Мутиев Big Brother 2025 ЛГБТ Полярна дискусия Ислям Поп фолк Голямата сестра Цветан Георгиев Отпадане Елза Парини
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 14 часа
Преди 14 часа
Преди 13 часа
Преди 12 часа

