Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Т ой предизвика полярна дискусия за отношението на българите към хората с различна сексуална ориентация. Мути Мутиев загуби доверието на зрителите и се превърна в първия изгонен в Big Brother 2025. Веднага след отпадането му той беше гост в подкаста “Голямата сестра” , където през сълзи разкри мотивацията за противоречивото си.

Какви тайни всъщност крие Мути и на какво се държи агресивното му държание, насочено само към един от съквартирантите в Къщата - дизайнерът Цветан Георгиев, който е открит представител на ЛГТБТ общността в България? Пред водещата Елена Сергова той не отстъпи от вижданията си, но призна грешката си и това, че е прекалил с държанието към Цецо.

Източник: Big Brother

Мути открито говори за миналото си и за това как се е превърнал в ревностен говорител на исляма. Бившият поп фолк певец изрази отвращението си от

индустрията и сподели, че често е получавал неприлични предложения както от жени, така и от мъже.

Източник: Big Brother

Съквартирантът имаше възможност да коментира публикация в социалните мрежи на негов близък приятел - поп фолк певецът Стилиян, който също осъжда омразата към различните. По време на разговора в онлайн пространството се появиха и публикации на популярната българска драг кралица Елза Парини, която споделя провокативни чатове с Мути. Участникът в Big Brother потвърди, че този чат е истински.

Какво още разкри водещата на Голямата сестра за Мути? Какви са отношенията с баща му, който е ултра консервативен? И изпращал ли е еротични съобщения на мъже?