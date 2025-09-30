Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

С инът на американският президент Доналд Тръмп, Барън, наскоро е имал среща в Тръмп Тауър. Въпреки че да заведеш приятелка в сграда с твоето име изглежда като голямо постижение, изборът на място за срещата е бил изцяло поради съображения за сигурност.

Според източник, запознат с въпроса,

младият наследник бил толкова добре охраняван, че цял етаж от сградата бил затворен, за да се проведе романтичната среща,

пише New York Post.

Барън живее във Вашингтон, окръг Колумбия. Изданието съобщи, че той пребивава в Белия дом, докато посещава курсове в кампуса на NYU в градската столица. Учебните занятия започнаха на 2 септември. Престижното училище предлага курсове по политика, публична политика, история, икономика и журналистика.

Барън, който е с ръст от цели 201 см, предизвика вълнение сред дамите в основния кампус на училището в Гринуич Вилидж като първокурсник през миналата година. Един от състудентите му сподели, че докато е бил там, наистина е привличал внимание. „Той е висок и малко несръчен, но беше голямата работа, момчето. Много момичета го следваха“.

Donald Trump's Youngest Son Reserves Whole Floor At Trump Tower For Date https://t.co/n5at7wpCmS pic.twitter.com/VVVQlNKCHh — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) September 30, 2025

През декември същата година източник разказа пред списание People, че Барън учи бизнес в NYU Stern School of Business.

Той определено е харесван от дамите – висок, красив и много популярен сред тях.

През април беше съобщено, че Барън не дава телефонния си номер на новите си колеги в университета от страх, че той ще бъде разпространен публично. Вместо това той общува с приятелите си чрез чат платформата на гейминг конзолата Xbox. Това е неговият начин да се предпази от нежелано внимание.

„Когато става въпрос за личния му номер, това създава повече проблеми и не си струва“, обяснява източникът. „Ако хората се сдобият с номера, ще го разпространят и после милион души ще звънят непрекъснато. Трябва да го сменяш постоянно и това става едно въртележка“.

Известно е също, че Барън използва Discord за разговори с приятели.

Въпреки внушителния си ръст, Барън напоследък рядко е бил забелязван. През март беше видян с Rolex за почти 50 000 долара на ръката си, докато пристигаше в Тръмп Тауър с майка си Мелания Тръмп. Forbes наскоро оцени неговото нетно богатство на 150 милиона долара, благодарение на инвестиции в криптовалути.