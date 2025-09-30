Малките неща

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

Милена Златкова Милена Златкова

30 септември 2025, 10:02
Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 
Източник: iStock/Getty Images

Е сента е прекрасен сезон, който ни дава възможност да се облечем топло за хладните утрини и часовете привечер. Но и да използваме елементите на лятото в комбинация с по-топлите дрехи. Да ги съчетаем с бижута, които са вечни и носят усещане за лукс - с перли, с камъни, винтидж или по-модерни като дизайн. 

Да ни бъде удобно, но и радостно, когато се впускаме в поредния ден! 

Източник: iStock/Getty Images

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност. Потоци от хора, които повтарят посланието на социума, на съвремието, “говорят” чрез дрехите си за своя манталитет, култура и дори за мечтите си. По кафенетата е пълно с хора нахлузили супер опънати фанелки, джинси (дънки) до над глезените и огромни маратонки (признавам, някои са с як дизайн, има попадения). Но ако се обличаме еднакво, душите ни нали са различни все пак? 

Следя един профил във Фейсбук - на Nik Ray. Той пише много за социалните и културни пластове повлияни пряко от политическите процеси по света и у нас. Тези дни на тема идентичност прочетох от него нещо, което важи и за “опаковката”:

“И колкото повече „избори“ за идентичност се предлагат, толкова по-еднакви стават те в своята същност, защото са просто етикети, брандове, които всеки закача на своя профил. Това не е разцвет на различието, а неговата симулация.

Както казва Милан Кундера, кичът е „абсолютното отрицание на лайното“, така и новата идентичност е абсолютното отрицание на неизбежна, мръсна реалност на това да бъдеш роден някой, някъде, без да си го избирал.”. 

И така, как да бъдем себе си и да добавим от времето днес? 

Модата в момента ни предлага “абсолютното отрицание на лайното”. Кичът може да е част от нашата индивидуалност, но на едно по-интелигентно ниво. Ако сте като мен и искате хем да ви е изчистено и уютно, хем да има живец!

Всеки от нас е част от поколение, което е имало своите музикални идоли. Течения, които са ни помагали да заявим мирогледа си, да се впишем в конкретна среда и да намерим съмишленици. И няма нищо лошо да се обличаме и днес с тези “маркери” на музикалната ни култура. И да добавим нещо от себе си. Особено за нас, жените, това е много лесно.

Преди няколко години се влюбих в концептуалните бижута. Те са смесица от скъпи и по-бюджетни материали в един еклектичен разкош - понякога много пищно, а друг път съвсем минималистично. Онлайн можете да намерите няколко имена на български дизайнери на бижута.

Източник: iStock/Getty Images

А с тях дори обикновената тениска с дънки изглежда различно. 

Италианският стил е много приятен, особено, ако не сте зиморничави.

През есента това включва дълги панталони, джинси (дънки), поли, рокли и…сандали! С перфектен педикюр, изчистен :) 

Големи шалове - за по-хладните часове. А и защото е елегантно, дори и към по-спортна връхна дреха. Не заемат място, предпазват от схващане на врата (бабите знаят) и са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. 

Големи чанти, за да съберете всичко за ден “в движение” - работни неща, хигиенни, бутилка с вода. Когато не носите шала, просто го връзвате за чантата си, или го пускате в нея. 

Дълги жилетки или нещо от този тип (наскоро си купих една феерия от коприна и кадифе почти до глезените). 

Добрият стар шлифер (добре, тренч). 

Сникърси или мокасини, ако предпочитате затворени и удобни обувки. 

Някакво сако. 

Специалистите казват, че капсулната формула е важна. С базови неща за различни поводи, които се комбинират лесно. 

От модата сега ми харесва комбинацията между нежни материи и по-груби, по-обемни. Копринени поли с големи пуловери. Неща от този тип. 

Източник: iStock/Getty Images

Нека направим списък все пак. И всеки/всяка да провери за себе си, какво притежава вкъщи и от какво евентуално има нужда за есента: 

🍂 Подходящи есенни дрехи

1. Връхни дрехи

Тренчкот – класика за есента, предпазва от дъжд и е стилен.
Кожено яке – перфектно за по-хладни дни, носи се с дънки, рокли, с всичко. 
Бомбър  – идеално за градска визия, особено в уличния стил. За дълга пола също е супер. 
Палта тип oversize – комфорт и елегантност в едно. Могат да се носят спокойно до кеся на ноември, ако са по-тънки. С големи джобове стоят добре във всякакви комбинации. 
Шаки (shacket) – комбинация между риза и яке, много актуално напоследък.

2. Панталони и дънки

Широки панталони тип палацо или карго.
Прави или широки дънки – далеч от тесния силует.
Кожени панталони – особено в черно, тъмно кафяво или бордо.

3. Поли и рокли

Плисирани поли с плетени пуловери.
Всякакви поли, които са дълги в комбинация с пластове - риза или тениска, отгоре яке или пуловер. Дълъг медальон! 
Плетени рокли – уютни и стилни.

4. Пуловери и горнища

Оверсайз пуловери, жилетки, суитшърти.
Тънки поло блузи – за основа под сака, жилетки и якета.
Блейзери – особено в тъмни неутрални тонове или каре.

5. Обувки

Боти/кубинки до глезена. Стоят жестоко с дантелени чорапи малко над ръба. 
Високи ботуши (кожени, велурени).
Маратонки – в по-семпли цветове или ретро стил. Или с футуристичен дизайн. 
Лоуфъри, мокасини – перфектни за smart casual визии.

🎨 Видове стилове на обличане в градска среда

🍁 Casual / Ежедневен

Комфорт и функционалност.
Дънки, удобни пуловери, маратонки.
Идеален за разходки, кафета, пазаруване.

🍁Smart Casual

Микс от елегантно и удобно.
Сака, блейзери, панталони с ръб, лоуфъри.
Подходящ за офиса или полуформални срещи.

🍁Street Style / Улична мода

Свободни силуети, многослойност, уникални аксесоари.
Oversized дрехи, бомбъри, шапки, раници.
Често с вдъхновение от скейт културата или ретро модата.

🍁Minimalistic / Минимализъм

Изчистени линии, неутрални цветове, високо качество.
Комбинация от basic елементи и деликатни акценти.
Вдъхновен от скандинавския стил.

🍁Chic / Елегантен градски стил

Съчетава женственост и модерна естетика.
Поли, токчета, палта с колан, стилни аксесоари.

🔝 Тенденции есен 2025

Според прогнози от модни подиуми и улична мода в световните модни столици:

🍁 Цветове:

Горчица, маслено зелено, винено червено, тъмно синьо, шоколадово кафяво.
Металически акценти – в чанти, обувки, бижута.
Монохромни визии – един и същи цвят в различни тонове.

🍁Материи:

Вълна, букле, кожа (естествена и еко).
Плътен трикотаж и рипсено плетиво.
Карирани тъкани (особено за палта и панталони).

🍁Аксесоари:

Шапки тип „барета“ или „bucket hat“.
Големи шалове, дори носени като пончо.
Малки чанти през тялото или обемни чанти.
Слънчеви очила с винтидж рамки – актуални дори през есента.

Някога си мечтаех да имам Mini Cooper, но от старите - оригиналната концепция на сър Алек Исигонис (Александър Арнолд Константин Исигонис е британец с гръцки произход). Отказах се, а не биваше - важно е да сбъдваме мечтите си в момента на “страстта”. Оригиналното Mini е истински evergreen автомобил. Карат го млади или просто живи като дух личности. Богати или просто свободни умове. Всички от Бийтълс, Стив МакКуин, Клинт Истууд, Пол Нюман, Бриджит Бардо, Дъдли Мур, Клиф Ричард, Туиги, почти всички членове на английската кралска фамилия. Днес нося тренч на тази марка, с английското знаме отвътре. Без да съм фен на политиката им;)

Сандали, Mary Jane пантофки и кубинки на Dr. Martens. От години си купувам дрехи от разни групи във Фейсбук. Марките не са етикет с добавена стойност за много пари. Те си имат история, послание и качество. Предпочитам любима марка втора ръка, вместо нещо по-евтино като изработка, но ново.

Бях очарована, когато открих, че преди години Vivienne Westwood е шила свои колекции в Русе. Купих си някои неща от този период. Много пънк, много чисти линии, много индивидуалност. 

Вярвам, че е въпрос на лично достойнство да не скачаме в “модата този сезон” без да вземем и себе си!

Красиво е. Гледам листата през прозорците на хотела във Велинград. Плувам в огромния басейн и виждам борове, ели, природа. Брезите потрепват. Терзаеща сетивата красота, която изисква да я допусна в себе си. 

Можем да го направим заедно.

Ще се радвам, ако споделите настроения и идеи на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!

Автор: Милена Златкова
