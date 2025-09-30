Александър Николов: Горди сме с постигнатото

Б ългарският национален отбор по волейбол рано тази сутрин кацна в Истанбул, където го очаква правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"Сребърните" момчета - гордостта на България се завръща у дома

На летището Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и сме горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка, предаде NOVA .

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри капитанът Алекс Грозданов.