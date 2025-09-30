България

Александър Николов: Горди сме с постигнатото

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където успяха да завоюват сребърен медал

Обновена преди 2 часа / 30 септември 2025, 09:01

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя
Скандалът с подкупи в ИААА:

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"
Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена
Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене
Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол
На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното
Министър Гуцанов посреща на летище

Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди
Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Б ългарският национален отбор по волейбол рано тази сутрин кацна в Истанбул, където го очаква правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"Сребърните" момчета - гордостта на България се завръща у дома

На летището Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и сме горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка, предаде NOVA.

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където  успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри капитанът Алекс Грозданов.

Вижте повече в нашата галерия:

Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното
58 снимки
Посрещане на световните вицешампиони на аерогара София
Посрещане на световните вицешампиони на аерогара София
Посрещане на световните вицешампиони на аерогара София
Посрещане на световните вицешампиони на аерогара София
Източник: NOVA    
Волейбол Национален отбор по волейбол Световно първенство по волейбол Сребърен медал Посрещане София Александър Николов Българска федерация по волейбол Площад Св. Александър Невски Филипини
Последвайте ни

По темата

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 13 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 11 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 18 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 24 минути

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто

Снимката е илюстративна

Моторист е загинал при катастрофа снощи на пътя Пловдив-Асеновград

България Преди 25 минути

Блъснал се е в бус в района на кръговото кръстовище за кв. "Долни Воден"

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Свят Преди 42 минути

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС, добави тя

Модното ревю на L'Oreal в Париж

Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 43 минути

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Свят Преди 46 минути

Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк

Снимката е архивна

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Свят Преди 50 минути

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

България Преди 1 час

15-годишният Станислав А., обвинен за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата заради незаконния си арест между 5 и 13 септември

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Свят Преди 1 час

Арестът на Остин Улф стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Свят Преди 1 час

„Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Малките неща Преди 1 час

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

<p>Желязков: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции</p>

Премиерът Желязков за успеха на волейболистите: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции

България Преди 1 час

Българските волейболисти се прибират след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

България Преди 1 час

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра

<p>Тръмп заплаши филмовата индустрия със 100% тарифи</p>

Доналд Тръмп заплаши чуждестранните филми със 100% тарифи

Свят Преди 1 час

Президентът твърди, че американската кино индустрия е "открадната" от други държави

Джо Пауъл и дъщеря му Накия Портър

Жена получи 17 милиона долара обезщетение за брутален арест

Свят Преди 1 час

Жената е била задържана за една нощ по подозрение в съпротива при арест, но не ѝ е било повдигнато обвинение

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът полицай от другия автомобил също е бил откаран в болница като предпазна мярка

<p>Съд&nbsp;блокира заповед за уволненията на стотици служители от &quot;Гласът на Америка&quot;</p>

Американски федерален съдия блокира заповед за уволненията на стотици служители от "Гласът на Америка"

Свят Преди 2 часа

Правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда,

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Лъчезар от “Игри на волята” проговори за неприличните предложения от фенове! (ВИДЕО)

Edna.bg

Холивуд е в шок: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Edna.bg

Бленджини след завръщането: Невероятно е, но имаме още работа

Gong.bg

Иван Пешев: Видях приятелство в този волейболен отбор

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg