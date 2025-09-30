Свят

Путин: Русия побеждава в "праведната битка" в Украйна

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба

30 септември 2025, 09:10
Путин: Русия побеждава в "праведната битка" в Украйна
Източник: БТА/AP

Р уският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията.

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

Решаваща седмица за войната в Украйна

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.

Времето изглежда е на страната на Русия

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение относно селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Русия Украйна Владимир Путин Война в Украйна Руски сили Териториален контрол Праведна битка Контраофанзива Доналд Тръмп Дипломация
