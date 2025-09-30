Жена получи 17 милиона долара обезщетение за брутален арест

Ж ена, която беше нокаутирана и арестувана от двама заместник-шерифи в Северна Калифорния, след като спряла да смени шофьора по време на семейно пътуване през 2020 г., е постигнала споразумение с местните власти за 17 милиона долара обезщетение, съобщи адвокатът ѝ, цитиран от Асошиейтед прес.

Накия Портър беше завела федерален иск, в който обвиняваше заместник-шерифите от окръг Солано в нарушаване на държавните и федералните закони за гражданските права чрез "незаконно задържане, нападение и прекомерна сила". Тя самата, баща ѝ и трите ѝ малки деца се прибирали с кола през нощта на 6 август 2020 г., когато спрели на пътя.

Портър, която е чернокожа, вече беше излязла от колата, когато заместник-шерифите спрели с включени светлини. Тя им обяснила, че просто сменят шофьора и ще продължат пътя си, според съдебния иск.

Камерите, носени от заместниците, заснеха как те насочват оръжия към Портър, преди да я хвърлят на тротоара и да ѝ сложат белезници на междуградския път в град Диксън. Белезници били сложени и на баща ѝ, който бил задържан за кратко.

Жената е била задържана за една нощ по подозрение в съпротива при арест, но не ѝ е било повдигнато обвинение.

"Това, което се случи с г-жа Портър и нейното семейство, никога не бива да се случва в нашето общество", заяви адвокатът ѝ Ясин Алмадани, в прессъобщение, с което обяви споразумението.