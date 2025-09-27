Любопитно

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Toй сподели, че е влязал в предаването с ясната заявка за стратег

27 септември 2025, 07:25
Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”
Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи
Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши
Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)

Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)
От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ

От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ
Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история
Това са първите номинирани в Big Brother 2025

Това са първите номинирани в Big Brother 2025
Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

И миджмейкърът Тянко и брокерът Йордан са новите гости в “След Игрите” Podcast, където разкриха неочаквани детайли за своята игра. Колко срамно е да отменят пъзелите заради теб и надут ли е имотния пазар в България?

Тянко сподели, че е влязал в “Игри на волята” с ясната заявка за стратег, но колкото и силни ходове да е имал, едно петно върху имиджа му остава трудно за изчистване - фактът, че пъзелите в предаването са отменени до второ нареждане.

Макар да е записал името си в историята на “Игри на волята” не особено положително, той съветва бъдещите участници да не влагат лично отношение в играта. Би ли участвал в All Stars и спекулации ли са близките му отношения с Джулиана Гани?

В студиото пред водещата Ваня Запрянова застана и Йордан, който разкри защо е избрал да бъде в ролята на пъзелист на племето. Бившият вратар на Левски и по настоящем брокер сподели дали имотният пазар в България и надут как хобито му за оцеляване в екстремни условия му е помогнало в “Игри на волята”. Може ли жена да спечели “Игри на волята”7?

Колко важни са фолклорните традиции за Йордан и защо Тянко смята, че много хора играят задкулисно? 

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube, и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

след игрите тянко подкаст
Последвайте ни
Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 38 минути

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 57 минути

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

България Преди 3 часа

Форумът ще продължи два дни

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 3 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Свят Преди 3 часа

Бъдещето на страната се следи много внимателно в целия континент

<p>Температурите падат до 8 градуса в събота</p>

Температурите падат до 8 градуса в събота

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Технологии Преди 4 часа

Започва да става все по-трудно без помощници

<p>Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост</p>

Росен Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост

България Преди 12 часа

Той изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран

<p>Зеленски:&nbsp;Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него</p>

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Свят Преди 12 часа

Той припомни, че е разговарял с Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия

Иван Гешев вече е адвокат

Иван Гешев вече е адвокат

България Преди 12 часа

Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Свят Преди 13 часа

Това заяви хърватският министър на икономиката Анте Шушняр

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 13 часа

Израелските сили казаха, че са атакували съоръжение за производство на ракети с прецизно насочване

Любомир Ганев

Любомир Ганев за полуфинала на Световното по волейбол: Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени

България Преди 13 часа

Българите се изправят в събота на полуфинал срещу отбора на Чехия

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Свят Преди 14 часа

Беларуският президент коментира и заплахата на Зеленски за възможни удари срещу Кремъл

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

България Преди 14 часа

Той е организиран от гражданско сдружение „Боец”

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

4 филма, които всяка жена трябва да гледа сама

Edna.bg

Как да приготвяте яйцата така, че да ви пазят от болести

Edna.bg

Поредно признание за Христо Стоичков

Gong.bg

Роналдо и Бензема - приятелски поздрав между легенди

Gong.bg

Константин за клипа с Емрах: Съжалявам и се извинявам

Nova.bg

Как се отглеждат шампиони: Бабата и вуйчото на волейболната ни гордост Александър и Симеон Николови

Nova.bg