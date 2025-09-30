България

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Момчето е с порезни рани и охлузвания от въжето

30 септември 2025, 07:50
Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена
Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

"Сребърните" момчета“ - гордостта на България се завръща у дома
Министър Гуцанов посреща на летище

Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди
Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително
„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“
Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ

Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ
Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

8-годишно дете падна от 7-метрова стена за катерене, която според родителите му е била необезопасена. И по-точно - не е сработила защитата, която задържа катерачите във въздуха и ги спуска бавно на земята.  След този полет от 5 метра детето е с порезни рани и охлузвания от въжето, на което се опитало да се задържи, твърди баща му.

„След като дойдохме в залата, децата ми около 30-40 минути се катереха по всички стени. В момента, в който синът ми решава да се покатери на високата стена, той се обезопасява. След това се качва на най-високата точка и в момента, в който решава да се спусне, разчитайки, че е обезопасен, започва да пада свободно. Това, което го спасява е факта, че е успял да се хване за обезопасителното въже. в резултат има дълбоки прорезни рани по дланта и изгаряния по ръката”. Това разказа в ефира на NOVA бащата на пострадалото дете Петър Пекалиев.

Трима алпинисти загинаха след падане в пропаст

По думите му механизмът, който е за обезопасяване не е сработил и въжето е продължило да виси надолу. Бащата беше категоричен, че синът му е обучен да вземе всички обезопасителни мерки. „Не се катери за пръв път”, подчерта Пекалиев.

Един от собствениците на залата за катерене Ивайло Радков обясни, че е изгледал записите от камерите. „На самото видео видях, че бащата на момчето, в момента, в който детето се закача на устройството - е с гръб към стената. И не вижда, че детето се катери и самото устройство не обира обезопасителната лента”.

22 години след изчезването на алпинист е открито замръзналото му тяло

Мъжът обясни, че въпросната обезопасителна лента, когато се усуче– действа на принципа на колана на колата. „Когато един колан е усукан – той или ще блокира, или ще намали скоростта, с която обира въжето. Според мен това е причината за инцидента. Подали сме жалба до фирмата производител, която е американска. Тя всяка година изпраща експерти, които проверяват всичко по залата”, подчерта Радков.

Бащата на пострадалото дете подчерта, че никой в залата не е провел инструктаж за ползване на съоръжението. „Никой не е обяснил особеностите при този начин на катерене и това, че може да се получи подобно усукване”, заяви Пекалиев. 

Източник: NOVA    
Дете Инцидент Катерене Стена за катерене Безопасност Неизправност Наранявания Баща Зала за катерене Разследване
Последвайте ни

По темата

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 10 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 8 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 15 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 10 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Промени в движението по АМ &quot;Хемус&quot; заради ремонт</p>

АПИ обяви: Промени в движението по АМ "Хемус" заради ремонт

България Преди 1 час

Движението ще се осъществява двупосочно в платното за Варна, като ще има по една лента за София и една в посока Варна.

Розетският камък

27 септември: Денят, в който Египет проговори – тайните на Розетския камък

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Първият човек, който някога се е появявал по телевизията

Първият човек, който някога се е появявал по телевизията

Любопитно Преди 1 час

"Това е първата телевизия и ще видиш, че ще бъде във всички домове в страната, и всъщност, по целия свят"

<p>30 септември: От пергамента към печата &ndash; книгата, която промени историята</p>

30 септември: От пергамента към печата – книгата, която промени историята

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Слънчев вторник, след него – есен с обилни дъждове и застудяване

Слънчев вторник, след него – есен с обилни дъждове и застудяване

България Преди 1 час

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Технологии Преди 1 час

Основите вече са положени и това може да промени света

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Груби грешки изпратиха Феномените на тежката локация

Радев: За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро

Радев: За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро

България Преди 8 часа

От Германо-Българската индустриално-търговска камара призоваха за повече предвидимост и устойчивост в отношенията между държавата и бизнеса

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

България Преди 11 часа

Съдебният акт подлежи на жалба или протест пред Варненския апелативен съд

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Свят Преди 12 часа

В рамките на руската инвазия в Украйна обаче бяха регистрирани редица случаи на новобранци на бойното поле

Арестуваха българка в Русия

Арестуваха българка в Русия

Свят Преди 13 часа

Посолството ни в Москва следи развитието на случая

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Свят Преди 15 часа

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 15 часа

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

<p>&bdquo;Мълнията&rdquo;, която разби въздушната сила на Русия</p>

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Свят Преди 15 часа

Благодарение на високата си точност и големи възможности, „Пьорун” се превърна в жизненоважна част от отбранителните усилия на Украйна

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Иванка Тръмп разкри „истинското“ си име

Любопитно Преди 15 часа

Въпреки че официалното ѝ име е Ивана, тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си – както личен, така и професионален

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Трагедия в Турция: Певица почина след падане от шестия етаж

Свят Преди 16 часа

Нейният син потвърди трагичната новина в социалните мрежи само часове след инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg
1

Айтоският генгер под заплаха

sinoptik.bg

Днес празнуват хората с най-будните имена...

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 септември, вторник

Edna.bg

Микел Артета кани пилоти на изтребители в Арсенал

Gong.bg

Жозе Моуриньо се завръща на "Стамфорд Бридж" в ШЛ

Gong.bg

Битото и унижавано от съученички момиче: Не знам дали съм защитена, враждата е от 2 години

Nova.bg

8-годишно дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Nova.bg