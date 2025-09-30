МВнР изведе успешно 3 души от Газа, включително българи

Т рима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и беше координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България, информират от МВнР.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ, допълват от българското външнополитическо ведомство.

България изрази дълбока загриженост за Газа

Една добре координирана операция, каза пред журналисти премиерът Росен Желязков по повод извършената евакуация.

Със сигурност има, в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол, отговори Желязков на въпрос има ли още българи, които се нуждаят от евакуация. Това няма да е нито първата, нито последната операция за евакуация на българи в нужда, добави премиерът.