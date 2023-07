Етични дилеми: Мозъчните импланти и изкуственият интелект

К омбинацията от изключителен напредък в невротехнологиите, като мозъчните импланти, и изкуствения интелект е заплаха за неприкосновеността на личния живот, предупреди Организацията на ООН за образование, наука и култура ЮНЕСКО, цитирана от АФП.

Агенцията работи за изготвянето на световна "етична рамка" за защита на човешките права в сферата на невротехнологиите. Това обявиха от ЮНЕСКО по време на конференция, провеждана в централата й в Париж.

Researchers grapple with the ethics of testing brain implants https://t.co/OGS7XTYDie pic.twitter.com/PLb4UMLi8q — Simon Rowe (@categoryx) October 31, 2017

Невротехнологиите имат за цел да свържат електронни устройства с нервната система, за да се лекуват заболявания и да се възстановят функциите й, свързани с движението, комуникациите, зрението или слуха.

Напоследък тази област се възползва от постигнатия напредък в сферата на изкуствения интелект, чиито алгоритми могат да обработват данни по нови начини, обясни Марияграция Скуичиарини - икономист, работещ в сферата на изкуствения интелект в ЮНЕСКО.

Според Габриела Рамос, заместник-генерален директор по социалните и хуманитарни науки в ЮНЕСКО, това сближаване е "широкообхватно и потенциално вредно".

Ethical issues raised around deep brain stimulation (DBS) research



Researchers grapple with the ethics of testing brain implants (Science)… pic.twitter.com/iCRfj9ZbPD — Louisville Hypnosis (@LouisvilleHypno) November 1, 2017

"Намираме се на път към свят, в който алгоритмите ще ни позволят да кодираме умствените процеси на хората и директно да манипулираме мозъчните механизми, които са в основата на техните намерения, емоции и решения", каза тя на конференцията.

През май американски учени съобщиха за разработването на "езиков декодер", който превежда мислите на човека в писмен вид.

Тогава и компанията "Нюралинк" на милиардера Илон Мъск получи разрешение от властите в САЩ да осъществи тестове върху хора на мозъчни импланти с размер на монета.

Скуичиарини е на мнение, че невротехнологиите не са лоши по своята същност. За това свидетелстват усилията да се даде възможност на човек с увредено зрение да вижда отново или пациент с парализиран долен крайник да проходи. Но този напредък трябва да има етични гаранции.

Според доклад на ЮНЕСКО инвестициите в компании за невротехнологии са се увеличили 22 пъти между 2010 и 2020 г. и ще достигнат 33,2 млрд. щатски долара.

Броят на патентите за невротехнологични устройства се е удвоил между 2015 и 2020 г. Очаква се през 2027 г. този пазар да достигне 24,2 млрд. щатски долара.