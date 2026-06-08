Тръмп и ФИФА – историята на едно необичайно партньорство

Б роени дни остават до началото на Световното първенство по футбол. Домакини на дългоочакваното събитие ще бъдат три страни – САЩ, Канада и Мексико. В надпреварата ще участват цели 48 отбора, което се случва за пръв път в историята. Турнирът ще започне на 12 юни в мексиканската столица Мексико Сити. Отвъд всички емоции и това, което предстои да се случи по терените, огромен интерес предизвикват някои политически въпроси, свързани с Мондиала. Сред тях са отношенията между две личности, които имат водещa роля в провеждането на първенството – държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и президента на Международната футболна федерация ФИФА Джани Инфантино.

President Trump told FIFA representatives Tuesday that Iran is welcome to play in the World Cup tournament in the United States, officials told CBS News. https://t.co/1HVPPpHfla — CBS News (@CBSNews) March 11, 2026

Корупция, скандали и награда за мир

Още преди началото на Световното първенство, едно събитие от края на 2025 г. продължава да е обект на разпалени дебати и символизира необичайно близките отношения между Тръмп и Инфантино. През декември ръководителят на футболната федерация връчи на американския президент новоучредената Награда за мир на ФИФА – жест, който мнозина възприеха като политически ход, а не като признание за конкретни постижения. След като така и не получи силно желаната от него Нобелова награда за мир, Тръмп намери своеобразна алтернатива в лицето на ФИФА и Инфантино. По този начин двамата демонстрираха по красноречив начин, че са близки съюзници.

За никого не е тайна, че Тръмп е фигура, която предизвиква силни противоречия. Извън твърдото ядро на неговите най-верни поддръжници, още по време на първия му мандат редица социологически проучвания го определяха като един от американските политици с най-ниски нива на одобрение в световен мащаб. Неговите критици често акцентират върху агресивната му реторика, склонността към конфронтации и симпатиите, които изпитва към авторитарните методи на управление. Инфантино на свой ред е юрист, който говори седем езика. Роден е в Швейцария, в семейството на италиански имигранти. Той наследи ръководния пост в ФИФА от своя сънародник Йозеф Блатер, който беше принуден да подаде оставка след грандиозния корупционен скандал, разтърсил световния футбол през 2015 г. Тогава, по време на конгрес на ФИФА в Цюрих, агенти на ФБР извършиха зрелищна акция, довела до арестите на седем високопоставени служители на организацията, както и до повдигането на обвинения срещу редица други нейни представители.

Скандалът разкри, че ФИФА е пряко замесена в мащабни корупционни схеми. Подобно на обещанията на Тръмп да „пресуши блатото“ във Вашингтон и да разкрие колко порочен е политическият елит в САЩ, при встъпването си в длъжност Инфантино се представи като реформатор, готов да се справи с всички вътрешни проблеми, пред които е изправена организацията. В интерес на истината, това далеч не е единствената прилика между двамата. Те често вземат важни решения без да се консултират със съветниците си и „награждават“ лоялността на онези, които не поставят под съмнение водената от тях политика. През последните години Инфантино възприе подход, който доскоро беше характерен за някои световни лидери – ласкателства и приспособяване към стила на Тръмп. Президентът на ФИФА посети Белия дом няколко пъти, а през февруари 2026 г. обяви началото на стратегическо партньорство между футболната федерация и създадения от американския държавен глава Съвет за мир – организация, описвана от повечето анализатори като алтернатива на ООН. Показателно е и случилото се на финала на Световното клубно първенство през миналата година, когато Тръмп неочаквано се включи в празненствата на терена след триумфа на „Челси“.

FIFA president Gianni Infantino was in attendance on Thursday, Feb. 19 as President Donald Trump convened the first meeting of his Board of Peace. https://t.co/f3wTY6wYxY — USA TODAY (@USATODAY) February 19, 2026

Ескалиращо напрежение

От гледна точка на Инфантино, успешното провеждане на започващото след дни Световно първенство изисква максимално добро сътрудничество с домакина, независимо от всички противоречия около него. А такива не липсват. Доналд Тръмп нееднократно заяви, че Канада трябва да стане 51-ия американски щат – думи, които предизвикаха остри реакции в Отава. В същото време, президентът отправя обидни квалификации към другия съорганизатор на Мондиала – Мексико, описвайки страната като източник на организирана престъпност и нелегална миграция. Вашингтон също така наложи забрани или визови ограничения за граждани на няколко държави, част от които ще участват в турнира. Това повдига много въпроси относно достъпността и универсалния характер на спортното събитие.

Допълнително безпокойство предизвикаха изказвания на Тръмп, в които той намекна, че някои градове, управлявани от представители на Демократическата партия, не са безопасни и затова е възможно планираните там мачове да се проведат другаде. Изключително скъпите билети, както и опасенията, че в някои населени места могат да избухнат безредици, усложняват ситуацията. На всичкото отгоре, само три месеца преди началото на първенството, САЩ и Израел атакуваха Иран, поради което се повиха твърдения, че националният отбор на Ислямската република може да се оттегли от турнира (това така и не се случи). Освен че повиши рисковете, свързани със сигурността, кризата направи пътуванията до САЩ още по-сложни и скъпи.

In a bizarre news conference the day before the World Cup, FIFA President Gianni Infantino dismissed concerns about Qatar’s human-rights record, compared himself to marginalized people and took aim at critics of the country’s hosting of the tournament. https://t.co/L9pYTWea0U pic.twitter.com/EHCW3UmG3u — The Washington Post (@washingtonpost) November 19, 2022

Приятел на авторитарни лидери

Поддържането на добри взаимоотношения с лидери, обвинявани в авторитаризъм, не е нещо ново за Инфантино. Откакто застана начело на ФИФА през 2016 г., той се превърна в основно действащо лице в провеждането на световни първенства в държави, критикувани за потъпкване на демокрацията и неспазване на човешките права. След Мондиал 2018, който се състоя в Русия, Владимир Путин удостои ръководителя на ФИФА с Орден на приятелството. Самият Инфантино определи въпросния турнир като „най-добрия в историята“. В навечерието на футболната надпревара в Катар през 2022 г. той посети държавата няколко пъти, изграждайки близки отношения с емира Тамим бин Хамад ал-Тани. Междувременно, Инфантино отхвърляше всички критики, свързани с условията на труд и смъртните случаи сред мигрантите, участвали в изграждането на стадионите.

Един от най-противоречивите моменти е свързан с неговата реч преди началото на първенството, когато сравни собствените си преживявания с дискриминацията, на която са подложени катарци, араби, африканци, представители на ЛГБТ общността, хора с увреждания и мигранти. Впоследствие Инфантино подкрепи решение, което позволи Мондиалът през 2030 г. да се проведе на територията на цели шест държави – Мароко, Испания, Португалия, Уругвай, Аржентина и Парагвай. През 2034 г., обаче, престижното събитие ще се завърне в Близкия изток, като този път домакин ще бъде Саудитска Арабия – друга страна, с която той се стреми да поддържа добри отношения, включително с престолонаследника Мохамед бин Салман.

На фона на всичко това, „приятелството“ между Тръмп и Инфантино изобщо не е изненадващо. Президентът на ФИФА възприема американския държавен глава като поредния влиятелен лидер, способен да осигури успешното провеждане на най-печелившия турнир в календара на световния футбол. Макар критиците му често да определят подобни партньорства като скандални и недостойни, ролята на икономическите интереси няма как да бъде подценена. Зад всички символични жестове и противоречиви прояви, ядосващи голяма част от почитателите на футбола по цял свят, стоят рекордните печалби, които този спорт носи. Не бива да се забравя, че както Тръмп, така и Инфантино дойдоха на власт с обещания за значими успехи и просперитет. Световното първенство през 2026 г., обаче, може да разкрие и нещо много тревожно – това, че световният футбол е изпаднал в тежка етична криза, която се задълбочава с всеки изминал ден.

Още от автора:

Избори в разгара на политическа криза – накъде ще поеме Косово

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин