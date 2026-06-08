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Тръмп и ФИФА – историята на едно необичайно партньорство

Какво се крие зад близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и държавния глава на САЩ Доналд Тръмп

Русалин Венев Русалин Венев

8 юни 2026, 10:52
Тръмп и ФИФА – историята на едно необичайно партньорство
Източник: Getty Images

Б роени дни остават до началото на Световното първенство по футбол. Домакини на дългоочакваното събитие ще бъдат три страни – САЩ, Канада и Мексико. В надпреварата ще участват цели 48 отбора, което се случва за пръв път в историята. Турнирът ще започне на 12 юни в мексиканската столица Мексико Сити. Отвъд всички емоции и това, което предстои да се случи по терените, огромен интерес предизвикват някои политически въпроси, свързани с Мондиала. Сред тях са отношенията между две личности, които имат водещa роля в провеждането на първенството – държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и президента на Международната футболна федерация ФИФА Джани Инфантино.

  • Корупция, скандали и награда за мир

Още преди началото на Световното първенство, едно събитие от края на 2025 г. продължава да е обект на разпалени дебати и символизира необичайно близките отношения между Тръмп и Инфантино. През декември ръководителят на футболната федерация връчи на американския президент новоучредената Награда за мир на ФИФА – жест, който мнозина възприеха като политически ход, а не като признание за конкретни постижения. След като така и не получи силно желаната от него Нобелова награда за мир, Тръмп намери своеобразна алтернатива в лицето на ФИФА и Инфантино. По този начин двамата демонстрираха по красноречив начин, че са близки съюзници.

За никого не е тайна, че Тръмп е фигура, която предизвиква силни противоречия. Извън твърдото ядро на неговите най-верни поддръжници, още по време на първия му мандат редица социологически проучвания го определяха като един от американските политици с най-ниски нива на одобрение в световен мащаб. Неговите критици често акцентират върху агресивната му реторика, склонността към конфронтации и симпатиите, които изпитва към авторитарните методи на управление. Инфантино на свой ред е юрист, който говори седем езика. Роден е в Швейцария, в семейството на италиански имигранти. Той наследи ръководния пост в ФИФА от своя сънародник Йозеф Блатер, който беше принуден да подаде оставка след грандиозния корупционен скандал, разтърсил световния футбол през 2015 г. Тогава, по време на конгрес на ФИФА в Цюрих, агенти на ФБР извършиха зрелищна акция, довела до арестите на седем високопоставени служители на организацията, както и до повдигането на обвинения срещу редица други нейни представители.

Скандалът разкри, че ФИФА е пряко замесена в мащабни корупционни схеми. Подобно на обещанията на Тръмп да „пресуши блатото“ във Вашингтон и да разкрие колко порочен е политическият елит в САЩ, при встъпването си в длъжност Инфантино се представи като реформатор, готов да се справи с всички вътрешни проблеми, пред които е изправена организацията. В интерес на истината, това далеч не е единствената прилика между двамата. Те често вземат важни решения без да се консултират със съветниците си и „награждават“ лоялността на онези, които не поставят под съмнение водената от тях политика. През последните години Инфантино възприе подход, който доскоро беше характерен за някои световни лидери – ласкателства и приспособяване към стила на Тръмп. Президентът на ФИФА посети Белия дом няколко пъти, а през февруари 2026 г. обяви началото на стратегическо партньорство между футболната федерация и създадения от американския държавен глава Съвет за мир – организация, описвана от повечето анализатори като алтернатива на ООН. Показателно е и случилото се на финала на Световното клубно първенство през миналата година, когато Тръмп неочаквано се включи в празненствата на терена след триумфа на „Челси“.

  • Ескалиращо напрежение

От гледна точка на Инфантино, успешното провеждане на започващото след дни Световно първенство изисква максимално добро сътрудничество с домакина, независимо от всички противоречия около него. А такива не липсват. Доналд Тръмп нееднократно заяви, че Канада трябва да стане 51-ия американски щат – думи, които предизвикаха остри реакции в Отава. В същото време, президентът отправя обидни квалификации към другия съорганизатор на Мондиала – Мексико, описвайки страната като източник на организирана престъпност и нелегална миграция. Вашингтон също така наложи забрани или визови ограничения за граждани на няколко държави, част от които ще участват в турнира. Това повдига много въпроси относно достъпността и универсалния характер на спортното събитие.

Допълнително безпокойство предизвикаха изказвания на Тръмп, в които той намекна, че някои градове, управлявани от представители на Демократическата партия, не са безопасни и затова е възможно планираните там мачове да се проведат другаде. Изключително скъпите билети, както и опасенията, че в някои населени места могат да избухнат безредици, усложняват ситуацията. На всичкото отгоре, само три месеца преди началото на първенството, САЩ и Израел атакуваха Иран, поради което се повиха твърдения, че националният отбор на Ислямската република може да се оттегли от турнира (това така и не се случи). Освен че повиши рисковете, свързани със сигурността, кризата направи пътуванията до САЩ още по-сложни и скъпи.

  • Приятел на авторитарни лидери

Поддържането на добри взаимоотношения с лидери, обвинявани в авторитаризъм, не е нещо ново за Инфантино. Откакто застана начело на ФИФА през 2016 г., той се превърна в основно действащо лице в провеждането на световни първенства в държави, критикувани за потъпкване на демокрацията и неспазване на човешките права. След Мондиал 2018, който се състоя в Русия, Владимир Путин удостои ръководителя на ФИФА с Орден на приятелството. Самият Инфантино определи въпросния турнир като „най-добрия в историята“. В навечерието на футболната надпревара в Катар през 2022 г. той посети държавата няколко пъти, изграждайки близки отношения с емира Тамим бин Хамад ал-Тани. Междувременно, Инфантино отхвърляше всички критики, свързани с условията на труд и смъртните случаи сред мигрантите, участвали в изграждането на стадионите.

Един от най-противоречивите моменти е свързан с неговата реч преди началото на първенството, когато сравни собствените си преживявания с дискриминацията, на която са подложени катарци, араби, африканци, представители на ЛГБТ общността, хора с увреждания и мигранти. Впоследствие Инфантино подкрепи решение, което позволи Мондиалът през 2030 г. да се проведе на територията на цели шест държави – Мароко, Испания, Португалия, Уругвай, Аржентина и Парагвай. През 2034 г., обаче, престижното събитие ще се завърне в Близкия изток, като този път домакин ще бъде Саудитска Арабия – друга страна, с която той се стреми да поддържа добри отношения, включително с престолонаследника Мохамед бин Салман.

На фона на всичко това, „приятелството“ между Тръмп и Инфантино изобщо не е изненадващо. Президентът на ФИФА възприема американския държавен глава като поредния влиятелен лидер, способен да осигури успешното провеждане на най-печелившия турнир в календара на световния футбол. Макар критиците му често да определят подобни партньорства като скандални и недостойни, ролята на икономическите интереси няма как да бъде подценена. Зад всички символични жестове и противоречиви прояви, ядосващи голяма част от почитателите на футбола по цял свят, стоят рекордните печалби, които този спорт носи. Не бива да се забравя, че както Тръмп, така и Инфантино дойдоха на власт с обещания за значими успехи и просперитет. Световното първенство през 2026 г., обаче, може да разкрие и нещо много тревожно – това, че световният футбол е изпаднал в тежка етична криза, която се задълбочава с всеки изминал ден.

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Автор: Русалин Венев
Световно първенство по футбол Доналд Тръмп Джани Инфантино ФИФА политически скандали корупция Мондиал 2026
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