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Почивка в Анталия: Всичко за перфектното пътуване и местата, които не бива да пропускате

23 юли 2026, 15:55
Почивка в Анталия: Всичко за перфектното пътуване и местата, които не бива да пропускате
Istock   
Източник: iStock

К огато чуем за Анталия, първото нещо, което ни изниква в ума, са луксозните комплекси, огромните басейни и безкрайният Аll inclusive. Тази перла на Турската ривиера обаче крие много повече. Анталия е перфектното съчетание от хилядолетна история, дива природа, тюркоазено море и романтични градски кътчета.

Ако планирате бягство до тази страхотна дестинация, ето 5 места, които задължително трябва да видите, за да усетите истинската ѝ магия:

1. Калейчи: Романтичното сърце на Стария град

Забравете за модерните сгради и се върнете назад във времето. Калейчи е старият квартал на Анталия, изпълнен с тесни калдъръмени улички, красиви реставрирани османски къщи и уютни кафенета. Разходката тук ще ви отведе до величествената Порта на Адриан, построена още през римско време, и ще ви изведе право на старото пристанище, откъдето можете да се насладите на залеза с чаша традиционен турски чай.

2. Водопадите Дюден: Където водата целува морето

Това е една от най-сниманите и емблематични гледки в Анталия. Горните водопади са разположени в прохладен парк, идеален за бягство от горещините, но истинското преживяване са Долните водопади Дюден. Там мощната водна струя пада от огромна скала директно в Средиземно море. Гледката е грандиозна, особено ако я наблюдавате от лодка по вода.

3. Античният театър в Аспендос: Стъпка назад във времето

Ако обичате историята, Анталия ще ви очарова. Наоколо има десетки антични градове, но театърът в Аспендос е нещо специално. Той е един от най-добре запазените римски театри в целия свят. Когато застанете в центъра му, мащабът и невероятната атмосфера ще ви накарат да настръхнете. Дори днес, хилядолетия по-късно, там все още се провеждат концерти под открито небе.

4. Плажът Коняалтъ: Тюркоазено море и планински върхове

Коняалтъ не е просто поредният плаж - това е огромен, километричен бряг с чисти камъчета и кристална вода. Докато се наслаждавате на топлото слънце и синьото море, точно пред очите ви се издигат величествените и стръмни скали на планината Тавър. Мястото е перфектно както за релакс, така и за вечерна разходка по модерната крайбрежна алея.

5. Каньонът Кьопрюлю: Адреналин сред природата

За тези, които не обичат да стоят на едно място, каньонът Кьопрюлю е истински рай. Разположен сред красива национална гора, този каньон предлага невероятни пейзажи, чист планински въздух и леденостудена река с изумруден цвят. Мястото е световноизвестно с възможностите си за рафтинг, така че ако търсите малко приключение и адреналин, това е вашият избор.

Анталия е по-близо от всякога

А най-хубавото е, че това незабравимо средиземноморско приключение може да се превърне в реалност по-лесно, отколкото предполагате. С Палмите магията и емоцията на Анталия са само на крачка разстояние - перфектната възможност да си подарите изживяване, което се помни цял живот.

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