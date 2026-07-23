Актьор от „Ривър Сити“ получи 9 години затвор за изнасилване и нападение

Бившият актьор Иън Робъртсън беше осъден на 9 години затвор за изнасилване, нападение и други престъпления, извършени в периода 2004–2019 г.; присъдата включва и 3 години надзор след освобождаването му.

Съдът установи модел на насилие и контрол над жертвите, включващ принуда, заплахи, сексуално посегателство и психологическа манипулация, като съдията подчерта, че поведението му не е било единичен случай.

Робъртсън, познат от „Ривър Сити“ и други продукции, беше вписан в регистъра на извършителите на сексуални престъпления и получи дългосрочна забрана за контакт и тормоз спрямо жертвите.

Former River City star Iain Robertson jailed for nine years for rape and assault https://t.co/pHPVVuZgom — Express & Star (@ExpressandStar) July 23, 2026

Бившата звезда от сериала на „Би Би Си“ „Ривър Сити“ Иън Робъртсън беше осъден на девет години затвор за изнасилване на жена и нападение над други две.

45-годишният актьор, който изпълняваше ролята на Стиви О’Хара в сапунената опера на „Би Би Си“, беше признат миналия месец за виновен по пет обвинения за престъпления, извършени в периода между 2004 и 2019 г.

Робъртсън, който спечели награда БАФТА за ролята си във филма от 1996 г. „Малки лица“ („Small Faces“) за гангстерски групировки в Глазгоу, е участвал също в сериалите „Грейндж Хил“ („Grange Hill“), „Раб С. Несбит“ („Rab C. Nesbitt“) и в продукцията на Стивън Спилбърг „Братя по оръжие“ („Band of Brothers“).

Съдия лейди Дръмънд заяви, че действията му са включвали „насилие, принуда, сплашване и сексуално насилие“.

Тя допълни: „Нищо от това не е било изолиран случай. Това е било част от модел на поведение, чрез който сте упражнявали власт и контрол над тези жени и сте ги карали да изпитват страх и страдание.“

По време на процеса във Върховния съд в Глазгоу прокурори от Службата на Короната и прокурорската служба (COPFS) заявиха пред съдебните заседатели, че Робъртсън е подлагал жертвите си на насилие, заплахи и агресия.

От COPFS посочиха, че той е излял бутилка вино върху главата на една от жените и е изнасилил друга по време на период на „принудително и контролиращо поведение“.

Изнасилването е извършено в периода между 2018 и 2019 г.

Жертвата заяви пред съда, че Робъртсън е правил секс с нея, въпреки че тя ясно е показала, че не дава съгласие. Тя описа как е „останала неподвижна“, докато той е бил върху нея.

COPFS заяви, че Робъртсън е „манипулирал жертвите психологически“, като е казвал невярно на приятели на една от тях, че тя е психически нестабилна, влизал е в дома ѝ без нейното знание или съгласие, изпращал е нежелани подаръци и е заплашвал да се самонарани.

По време на собствените си показания Робъртсън призна, че „не е бил ангел“, но отрече да е извършвал нарушения.

Той заяви, че е „наясно“ кога една жена дава съгласие за секс и че е достатъчно „чувствителен“, за да разбира невербалната комуникация.

Робъртсън беше признат за виновен по две обвинения за нападение, за поведение по заплашителен или обиден начин, за насилствено поведение спрямо партньор или бивш партньор, както и за изнасилване и сексуално посегателство.

Актьорът, който е от област Стерлингшър, получи присъдата си в четвъртък във Върховния съд в Единбург.

Той се яви чрез видеовръзка от затвора „Барлини“ и получи удължена присъда от 12 години, от които девет години ефективно лишаване от свобода и три години под надзор след освобождаването му в обществото.

Лейди Дръмънд заяви на Робъртсън, че трябва да влезе в затвора заради престъпленията си, след като изслуша защитника му Гари Алън KC.

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Тя допълни:

„Вие сте имали, по всички оценки, успешна актьорска кариера, която приключи, когато започна това наказателно преследване.

Тази сутрин чух от г-н Алън, че според вас е много малко вероятно след освобождаването ви да се върнете към тази професия.

Прочетох 13-те характеристики и препоръки, предоставени ми от вашия защитен екип от членове на вашето семейство, които рисуват много различна картина за вас, и от тях разбирам, че в определен момент други хора са разчитали на вас за подкрепа.

Прочетох също и изявленията на жертвите, които ясно показват трайните психологически щети от вашето поведение.

Жалбоподателките посочват, че страдат от тревожност, страх, спомени за преживяното и трудности с доверието. Това се е отразило и на техните взаимоотношения, увереността им и чувството им за сигурност.“

Робъртсън беше включен и в регистъра на извършителите на сексуални престъпления и му беше наложена 99-годишна забрана за контакт и тормоз спрямо жертвите.

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Прокурорът Фей Кук заяви:

„Иън Робъртсън заемаше висока позиция и беше добре познато лице по време на кариерата си, но в личния си живот той е нападал и малтретирал жени, които са му се доверявали.

Това е нанесло трайни щети върху живота на хора, които са смятали, че са в безопасност около него.

Прокурорите от COPFS успяха да докажат, че престъпното му поведение е продължило в продължение на много години и е засегнало редица жени.

Благодарни сме, че тези жени са били готови да говорят открито. Именно чрез техните показания Робъртсън беше изправен пред правосъдието.“