Свят

Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

Ескалацията в Близкия изток върна опасенията за нова енергийна криза и недостиг на суров петрол

23 юли 2026, 16:53
Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел
Източник: iStock
  • Петролът „Брент“ премина границата от 100 долара за барел за първи път от май насам, след като цените скочиха с над 6% заради опасения от недостиг на доставки.
  • Ескалацията в Близкия изток увеличава риска за световния петролен транспорт, атаките на хутите срещу саудитски кораби заплашват важния маршрут през Червено море и пролива Баб ел Мандеб.
  • Цената на петрола се е повишила рязко през месеца, „Брент“ е поскъпнал с около 27 долара за барел (над 30%), което засилва опасенията за по-високи цени на горивата и инфлационен натиск.8

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от май насам, тъй като разширяващият се конфликт в Близкия изток създава риск от допълнително свиване на световните доставки.

Фючърсите на петрола „Брент“, международният референтен показател за цените на суровия петрол, скочиха с над 6% в четвъртък и за кратко достигнаха 100,14 долара за барел, преди да отстъпят леко. Американският петролен стандарт West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с близо 5% до 90,98 долара за барел.

Петролът продължава нагоре заради нови рискове за доставките

Опасенията за световните доставки на петрол отново се засилват, след като бунтовниците хути в Йемен атакуваха саудитски кораби в Червено море, заплашвайки да прекъснат ключов маршрут за износа на петрол от Саудитска Арабия.

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Кралството транспортира между 4 и 5 милиона барела петрол дневно през Червено море и протока Баб ел Мандеб, като по този начин заобикаля Ормузкия проток, посочват анализатори. Тази жизненоважна връзка за световния петролен пазар вече е изложена на риск, след като хутите заявиха, че в четвъртък са нанесли удари по два саудитски петролни танкера.

Цената на петрола „Брент“ се е повишила с около 27 долара за барел през този месец, ръст от над една трета. За последно тя се установи над нивото от 100 долара за барел на 22 май, според данни на FactSet.

Източник: cnn    
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