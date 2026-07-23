Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

Петролът „Брент“ премина границата от 100 долара за барел за първи път от май насам, след като цените скочиха с над 6% заради опасения от недостиг на доставки.

Ескалацията в Близкия изток увеличава риска за световния петролен транспорт, атаките на хутите срещу саудитски кораби заплашват важния маршрут през Червено море и пролива Баб ел Мандеб.

Цената на петрола се е повишила рязко през месеца, „Брент“ е поскъпнал с около 27 долара за барел (над 30%), което засилва опасенията за по-високи цени на горивата и инфлационен натиск.8

LATEST: Oil surges to $100 a barrel after Iran-backed Houthi rebels attack tankers in the Red Sea, threatening an energy bottleneck in another key waterway. https://t.co/WXngOXTYyf — NBC News (@NBCNews) July 23, 2026

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от май насам, тъй като разширяващият се конфликт в Близкия изток създава риск от допълнително свиване на световните доставки.

Фючърсите на петрола „Брент“, международният референтен показател за цените на суровия петрол, скочиха с над 6% в четвъртък и за кратко достигнаха 100,14 долара за барел, преди да отстъпят леко. Американският петролен стандарт West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с близо 5% до 90,98 долара за барел.

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Опасенията за световните доставки на петрол отново се засилват, след като бунтовниците хути в Йемен атакуваха саудитски кораби в Червено море, заплашвайки да прекъснат ключов маршрут за износа на петрол от Саудитска Арабия.

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Кралството транспортира между 4 и 5 милиона барела петрол дневно през Червено море и протока Баб ел Мандеб, като по този начин заобикаля Ормузкия проток, посочват анализатори. Тази жизненоважна връзка за световния петролен пазар вече е изложена на риск, след като хутите заявиха, че в четвъртък са нанесли удари по два саудитски петролни танкера.

Цената на петрола „Брент“ се е повишила с около 27 долара за барел през този месец, ръст от над една трета. За последно тя се установи над нивото от 100 долара за барел на 22 май, според данни на FactSet.