ДПС информира Републиканската партия в САЩ за изтичане на данни от PNR

О т ДПС предоставиха на конгресмени от Републиканската партия информация за безпрецедентното изтичане на данни от PNR системата и злоупотреба с доверието на международните партньори за лични политически цели по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

В състава на делегацията на ДПС бяха зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова, председателят на парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите Атидже Алиева-Вели, депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов, които участваха в конференцията, посветена на борбата с трафика на хора, организирана от СРАС. Събитието бе проведено в Конгреса на САЩ във Вашингтон, допълниха от ДПС.

На среща с конгресмените-републиканци Райли Мур (Западна Вирджиния) и Кристофър Смит (Ню Джърси), както и с Базел Бас, специален агент на ЦРУ, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в превенцията на трафика на хора, основани на доверие и професионализъм, които ще гарантират невъзможността на който и да е министър на вътрешните работи да злоупотребява с данни от международни регистри, посочиха от партията.

Представителите на ДПС проведоха и двустранни срещи с конгресмен Кийт Селф (Тексас) - член на Комисията по външна политика на Конгреса на САЩ и председател на подкомисията за Европа и конгресмен Джо Уилсън (Южна Каролина) - член на Комисиите по външна политика и въоръжени сили и съпредседател на Групата за приятелство САЩ-България. Обсъдени бяха актуални политически теми, двустранното сътрудничество в сферите на сигурността и отбраната, отношението на България към подкрепата за Украйна, ангажиментите на страната към НАТО и трансатлантическото сътрудничество и сигурността на Черноморския регион.

В началото на юли ДПС сигнализира ресорните европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни. Това се случи след като вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в парламента относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от лидера на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства.