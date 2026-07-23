Бюти инфлуенсърка почина по време на пластична операция

П опулярна блогърка в сферата на красотата и майка на 6-годишно момиченце почина трагично, след като получи тежки усложнения по време на козметична операция.

30-годишната Адриана Гарсия, която имаше над 90 000 последователи в социалните мрежи, е издъхнала по време на интервенция в частна клиника в щата Синалоа, Мексико, съобщава мексиканското издание El Universal.

Beauty influencer Adriana Garcia dies while undergoing cosmetic surgery: reports https://t.co/1Y5EbVlVDL pic.twitter.com/La9kYt8H0g — New York Post (@nypost) July 23, 2026

Точната причина за смъртта все още не е оповестена, а местните здравни власти и полицията са започнали официално разследване на инцидента.

Трагичната вест бе потвърдена от мексиканския търговец на луксозни стоки и бижута Drop Shop, с който Гарсия е работила през последните години.

„Днес се сбогуваме с член на семейството на Drop Shop. Пазим спомена за нейния прекрасен характер, нейната всеотдайност и прекрасните моменти, които споделихме заедно“, заявиха от компанията в отдаване на почит към младата майка, която оставя сираче 6-годишната си дъщеря.

Последната публикация на Гарсия в Instagram е от 1 юли, където тя сподели кадър от плажно пътуване до Лос Кабос. Само месец преди това тя публикува и емоционална снимка с дъщеря си.

През април инфлуенсърката навърши 30 години, но тогава разкри пред последователите си, че празничният ѝ месец е бил помрачен от двойна семейна трагедия — почти едновременната загуба на нейния баща и нейния дядо.

„Двама души, които оставиха дълбока следа в живота и сърцето ми. Започвам моето 30-о десетилетие със сърце, изпълнено с вечна любов и към двамата“, написа тогава тя.

Местните здравни инспекции в Синалоа проверяват дали частната клиника е разполагала с необходимите лицензи и условия за извършване на сложни хирургични процедури.