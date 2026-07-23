ГЕРБ отговори на вицепремиера Пулев за „Райнметал“

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„Има документи, има факти, които би трябвало до сега той да анализира, а не да излиза неподготвен да коментира подобни теми.“

Така депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова отговори на вицепремиера Александър Пулев, който по-рано днес съобщи, че по проекта за сътрудничество между България и германския концерн „Райнметал“ няма договор, финансиране и осигурен подходящ терен.

"В рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично, пред всички, подписахме акционерното споразумение“, припомни Петкова. По думите ѝ е било предвидено и финансиране за реализацията на проекта в проекта на държавния бюджет за 2026 г.

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„В проекта на бюджет за 2026 година са предвидени средствата, необходими както за създаване на съвместното дружество - 407 млн. евро, така и средствата, необходими за увеличаване на капитала на ВМЗ - 260 млн. евро“, посочи Петкова.

„Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха“, каза депутатът.

Петкова отправи критики към настоящото управление заради бюджетния дефицит и заяви, че е нелогично да не бъдат намерени средства за стратегическата инвестиция.

„При този дефицит от 5,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт, който в момента коментираме - това са 7 млрд. 191 млн. евро, българските граждани е добре да знаят каква сметка ще платят за управлението на Румен Радев“, заяви тя.

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По думите ѝ отговорност за реализацията на проекта с „Райнметал“ вече носи настоящото правителство.

„Препоръчвам на колегите да се захващат за работа, защото едно е в президентството да излезеш и да критикуваш, друго е в изпълнителната власт“, каза Петкова.