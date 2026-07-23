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3% лихва по депозит в евро в tbi bank app

23 юли 2026, 16:01
3% лихва по депозит в евро в tbi bank app
Източник: tbi

tbi bank отново вдига летвата за българския банков пазар с едни от най-добрите условия за 6, 12, 24 и 36-месечни депозити в евро. Лихвените проценти вече достигат до 3% в супер приложението tbi bank app – сред най-високата доходност от спестовни продукти, предлагани в момента у нас.

До края на юли банката предоставя на клиентите си атрактивна възможност да реализират конкурентна доходност и в по-кратък срок, благодарение на 2,5% годишна лихва по 3-месечен депозит в евро. За краткосрочни спестовни цели tbi bank предлага и гъвкавата спестовна сметка „Касичка“, която се отличава с водещата на пазара годишна лихва от 1%, като същевременно осигурява пълен достъп до средствата по всяко време.

Клиентите, които търсят по-висока доходност, могат да се възползват от депозити в чуждестранна валута – в румънски леи (RON) с до 6,5% годишна лихва и в щатски долари (USD) и британски лири (GBP) с до 3% годишна лихва, в зависимост от избрания срок на падеж.

Източник: tbi

„След атрактивните лихви за депозити в чуждестранни валути, с удоволствие предлагаме на българските клиенти и водещи за пазара предложения в местна валута. Новите ни лихвени условия за депозити в евро са отлична възможност за намаляване на негативния ефект от очакваната инфлация в дългосрочен план. Хората трябва винаги да обмислят колко ефективно инвестират спестяванията си. Разумно е да сравняват наличните оферти и да изберат измежду тях най-добрата, която отговаря на нуждите им“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

Откриването на срочен депозит или спестовна сметка „Касичка“ в супер приложението на tbi bank отнема само няколко секунди. Клиентите могат да започнат да спестяват с минимална сума от 1 евро и да изберат срок на депозита от един до 36 месеца. Те трябва единствено да изтеглят tbi bank app. В допълнение, потребителите получават достъп до напълно безплатен пакет за ежедневни банкови услуги – разплащателна сметка и карта neon без такси, неограничен брой незабавни преводи в евро без такса, плащания на комунални услуги и платено паркиране без допълнителни такси и много други.

Процесът по откриване на депозит е бърз, удобен и сигурен, тъй като средствата до 100 хиляди евро са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Наред с това, tbi bank не начислява никакви такси за откриване, поддържане и закриване на депозит или спестовна сметка.

Източник: tbi

За клиентите, които предпочитат обслужване на живо, tbi bank предлага възможност за консултация и откриване на депозит във всеки един от офисите си в страната, както и в първия по рода си офис, изцяло посветен на спестовните продукти, в централата на банката в София.

Повече детайли по предложенията на tbi bank за депозити с актуалните им лихвени условия са достъпни тук.

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