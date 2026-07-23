ЕЦБ остави лихвите без промяна

ЕЦБ запази основните лихви без промяна след увеличението им с 0,25 процентни пункта през юни.

Европейската централна банка остави без промяна трите си водещи лихвени процента след двудневното заседание по паричната политика.

Лихвата по депозитното улеснение остава 2,25%, тази по основните операции по рефинансиране – 2,40%, а лихвата по пределното кредитно улеснение – 2,65%.

През юни ставките бяха повишени

И трите лихви бяха увеличени с 0,25 процентни пункта през юни след данни за ускоряване на инфлацията в еврозоната вследствие на енергийния шок, предизвикан от войната в Близкия изток.

ЕЦБ вдигна лихвите за първи път от три години в отговор на шока от войната с Иран

Това беше първата промяна на лихвите на ЕЦБ от една година и първото им увеличение от септември 2023 г.

Енергийните цени остават основен риск

Според ЕЦБ перспективите пред цените на енергията остават силно колебливи. В момента те са близки до базовия сценарий от прогнозите на експертите на Евросистемата от юни, но значително над нивата отпреди конфликта в Близкия изток.

От централната банка предупреждават, че пълното отражение на енергийния шок върху инфлацията все още не се е проявило.

Управителният съвет ще следи както продължителността и силата на поскъпването, така и косвените му ефекти върху останалите цени в икономиката.

Инфлацията се забавя

Годишната инфлация в еврозоната се забави до 2,8% през юни, показват данните на Евростат.

Базовата инфлация, която изключва по-силно променливите цени на енергията и храните, се понижи до 2,4% спрямо 2,5% през май.

Така инфлационните показатели отново се доближават до средносрочната цел на ЕЦБ от 2%.

Решенията ще зависят от новите данни

ЕЦБ подчертава, че ще продължи да определя паричната си политика според постъпващите икономически данни и оценката за инфлационните рискове.

От банката не дават предварителен сигнал кога може да последва нова промяна на лихвените проценти.