Два часовника, два начина да следвате собствения си ритъм: Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2

С мартчасовникът отдавна не е просто брояч на крачки. Той може да покаже как се възстановява тялото, да помогне за планирането на тренировките или да бъде надежден ориентир, когато сте далеч от познатите маршрути. Именно за тези различни нужди са създадени новите Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2. Galaxy Watch9 е насочен към хората, които искат да разбират по-добре ежедневните сигнали на тялото си. Galaxy Watch Ultra2 е подготвен за по-сериозни спортни цели, продължителни активности и условия, в които издръжливостта е толкова важна, колкото прецизните данни.

До 6 август при предварителна поръчка на Galaxy Watch9 или Galaxy Watch Ultra2 от А1 заедно с Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 или Galaxy Z Flip8 клиентите получават 10% отстъпка от цената в брой на часовника. При избор на лизинг без покупка на смартфон устройствата се предлагат с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited. Освен това можете да се възползвате и от два месеца безплатен достъп до Strava.

Galaxy Watch9 LTE: повече контекст зад ежедневните показатели

Благосъстоянието ни рядко зависи от една тренировка или една спокойна нощ. По-често то е резултат от връзката между съня, движението, натоварването и възстановяването. Galaxy Watch9 събира тази информация и я представя чрез персонализирани анализи, които помагат по-лесно да се ориентирате и изграждате полезни навици.

Часовникът е проектиран за продължително носене. Корпусът е с дебелина 8,6 мм, а меката силиконова каишка осигурява комфорт през работния ден, тренировката и съня. Моделът се предлага в размери 40 и 44 мм и запазва характерния за серията заоблен дизайн. Батерията с 390/445 mAh капацитет спрямо размера и енергийно ефективният процесор позволяват проследяването да продължи от първата сутрешна активност до нощното възстановяване.

Функцията Vitals анализира пет ключови показателя по време на сън – сърдечна честота, вариабилност на сърдечния ритъм, температура на кожата, кислород в кръвта и честота на дишане. При отклонение от обичайните стойности тя изпраща известия и насоки.

Източник: A1

Galaxy Watch9 може също да помогне за разпознаване на признаци на сънна апнея и да покаже възможната им степен. Heart Health Score пък обединява данни за съня, активността, индекса на телесната маса и съдовото натоварван, а резултатът показва по разбираем начин как ежедневните навици се отразяват върху здравето на сърцето.

Функцията за защита на слуха следи нивата на шум и може да ви предупреди при прекалено силен звук – например на концерт, спортно събитие или в натоварена градска среда.

Когато няма как да докоснете екрана, Raise to Talk позволява да активирате Gemini или Bixby само с повдигане на китката. Така можете да настроите таймер, да проверите времето или да зададете въпрос. А LTE свързаността ви дава възможност да приемате обаждания, да получавате съобщения и да използвате приложения през часовника, дори когато телефонът не е наблизо.

Galaxy Watch Ultra2 LTE: създаден за времето извън залата

Galaxy Watch Ultra2 е предназначен за хората, чиито тренировки продължават и извън фитнеса. Планинско бягане, дълги преходи, колоездене, триатлон и гмуркане са сред активностите, около които са разработени възможностите му.

47-милиметровият корпус е изработен от титан, а защитата включва 10 ATM, IP69K, сертификат MIL-STD-810H и EN13319 стандарт за гмуркане. Въпреки здравата конструкция моделът е по-тънък спрямо предходното поколение, а меката и гъвкава каишка приляга плътно към китката за повече комфорт и прецизно проследяване.

1,52-инчовият дисплей е първият в света, който достига пикова яркост до 5000 нита, така че картата, маршрутът и тренировъчните данни да останат видими и при силна слънчева светлина. А персонализируемият Quick Button позволява бързо стартиране на избрана функция дори с мокри ръце или ръкавици.

Източник: A1

Батерията е с увеличен капацитет от 800 mAh, като в режим за пестене на енергия Galaxy Watch Ultra2 поддържа до 20 часа непрекъснато GPS проследяване по време на тренировка и до 16 часа при бягане по пътека. В допълнение, с LTE можете да останете свързани, без да взимате смартфона със себе си.

Когато теренът определя тренировката

При планинско бягане Galaxy Watch Ultra2 предлага навигация в реално време, насоки за следващите изкачвания и известия за хидратация. Часовникът може да помогне и при подготовката за конкретно състезание чрез пресъздаване на характеристиките на трасето.

Компасът позволява да бъдат маркирани началото на маршрута, лагерът или паркираният автомобил, след което да се използва навигация обратно до тях. При засичане на сериозно падане устройството може да изпрати SOS информация с текущото местоположение и да премине в енергоспестяващ режим, докато се очаква помощ.

Един часовник за повече от един спорт

Чрез съвместимо приложение като Mares Dive Galaxy Watch Ultra2 може да се използва като водолазен компютър, а информацията за гмурканията да се синхронизира със смартфона.

При колоездене моделът се свързва със съвместими сензори и проследява мощност, скорост, каданс, разстояние, продължителност и сърдечен ритъм. А при триатлон да проследява данните от отделните етапи на състезанието.

Сред здравните функции е и Fitness Index, който обединява информацията за телесния състав и тренировъчната активност в ежедневен фитнес резултат. Daily Cardio Load пък анализира натрупаното сърдечносъдово натоварване и препоръчва време за възстановяване, така че следващата тренировка да бъде планирана според реалната готовност на тялото.

В допълнение, двата месеца безплатен достъп до Strava позволяват маршрутите, тренировките и резултатите да бъдат проследявани във времето и споделяни с други активни потребители.

Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 вече могат да бъдат поръчани предварително онлайн на a1.bg. До 6 август при заявяване на часовник заедно със смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 или Galaxy Z Flip8 клиентите получават 10% отстъпка от цената му в брой. При избор на лизинг без покупка на смартфон моделите се предлагат с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited. Освен това можете да се възползвате и от два месеца безплатен достъп до Strava.