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Милионерът биохакер Брайън Джонсън с шокиращ ход: Твърди, че е клонирал самия себе си като бебе за органи

48-годишният предприемач смята да използва органите на „клона“ в Петриева паница, за да победи неизлечима болест и стареенето

23 юли 2026, 17:09
Милионерът биохакер Брайън Джонсън с шокиращ ход: Твърди, че е клонирал самия себе си като бебе за органи
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

М илионерът и биохакер Брайън Джонсън твърди, че е създал „клонинг“ на самия себе си като новородено бебе, за да тества нови терапии и да отглежда органи за трансплантация.

48-годишният технологичен предприемач, който стана известен с опитите си да се противопостави на смъртта чрез екстремни здравни протоколи, заяви, че последният му трик може да разкрие нов път към обръщане на стареенето.

„Току-що се клонирах... като новородено“, написа той в публикация в X.

Процесът на клониране се отнася до така наречената технология за индуцирани плюрипотентни стволови клетки (iPSC), която включва изолиране на клетки от кръвна проба и препрограмирането им в клетки, които се държат подобно на ембрионалните стволови клетки.

Това е добре позната изследователска област, започната през първото десетилетие на XXI век от японския учен Шиня Яманака, който впоследствие печели Нобелова награда за физиология или медицина през 2012 г.

„Това бебе-Брайън засега живее в Петриева паница“, каза Джонсън и допълва: „Това може да се стори плашещо за някои хора... антиутопично бъдеще. Но за други това ще бъде неизбежното бъдеще на здравеопазването“.

Миналия месец биохакерът разкри, че е бил диагностициран с неизлечимо автоимунно заболяване, което кара имунната му система погрешно да атакува здравите клетки в лигавицата на стомаха му.

Той обяви намерението си да се „опита да пребори“ заболяването с аргумента, че благодарение на „изкуствения интелект, мултиомиката и персонализираната ДНК“ нито една диагноза вече не би трябвало да се смята за неизлечима.

„С този клонинг мога да стана свой собствен източник на млада кръв, да тествам терапии върху клонинга, да отглеждам органи за трансплантация, да разработвам нови лечения и да инжектирам млади клетки“, заяви той в последната си публикация.

„Тази технология ни дава път за обръщане на стареенето. Споменах, че диагнозата за неизлечимо заболяване е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали от дълго време насам. Тя разкри нови хоризонти и пътища за възстановяване и укрепване на тялото. Това е първият пример“, допълва той.

Планът му предизвика критики от страна на някои от последователите му, като един от тях написа: „Брайън Джонсън е това, което се случва, когато дадеш твърде много пари на човек, който има патологичен страх от смъртта“.

В миналото Джонсън е защитавал нестандартния си подход към здравето и биохакинга с твърдението, че експериментите му имат за цел да тласнат напред медицинските открития.

Източник: Independent    
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