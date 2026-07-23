Милионерът биохакер Брайън Джонсън с шокиращ ход: Твърди, че е клонирал самия себе си като бебе за органи

М илионерът и биохакер Брайън Джонсън твърди, че е създал „клонинг“ на самия себе си като новородено бебе, за да тества нови терапии и да отглежда органи за трансплантация.

48-годишният технологичен предприемач, който стана известен с опитите си да се противопостави на смъртта чрез екстремни здравни протоколи, заяви, че последният му трик може да разкрие нов път към обръщане на стареенето.

„Току-що се клонирах... като новородено“, написа той в публикация в X.

I just cloned myself...as a newborn



With this clone, I can:



+ become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells



This baby-bryan lives in a petri dish for now.



This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col