Милионерът биохакер Брайън Джонсън с шокиращ ход: Твърди, че е клонирал самия себе си като бебе за органи

М илионерът и биохакер Брайън Джонсън твърди, че е създал „клонинг“ на самия себе си като новородено бебе, за да тества нови терапии и да отглежда органи за трансплантация.
48-годишният технологичен предприемач, който стана известен с опитите си да се противопостави на смъртта чрез екстремни здравни протоколи, заяви, че последният му трик може да разкрие нов път към обръщане на стареенето.
„Току-що се клонирах... като новородено“, написа той в публикация в X.
I just cloned myself...as a newborn— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026
With this clone, I can:
+ become my own blood boy
+ test therapies on the clone
+ grow organs for transplantation
+ develop new treatments
+ inject young cells
This baby-bryan lives in a petri dish for now.
This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col
Процесът на клониране се отнася до така наречената технология за индуцирани плюрипотентни стволови клетки (iPSC), която включва изолиране на клетки от кръвна проба и препрограмирането им в клетки, които се държат подобно на ембрионалните стволови клетки.
Това е добре позната изследователска област, започната през първото десетилетие на XXI век от японския учен Шиня Яманака, който впоследствие печели Нобелова награда за физиология или медицина през 2012 г.
We collected my tears.— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026
Two pieces of paper were put into my eyeball to absorb my tear production.
+ 15 eye biomarkers
+ cost $1.8k
+ speciality lab
Eye longevity has been weirdly absent.
We did this measurement to quantify the molecular environment of my ocular surface.… pic.twitter.com/eLBGs2uYfF
„Това бебе-Брайън засега живее в Петриева паница“, каза Джонсън и допълва: „Това може да се стори плашещо за някои хора... антиутопично бъдеще. Но за други това ще бъде неизбежното бъдеще на здравеопазването“.
Миналия месец биохакерът разкри, че е бил диагностициран с неизлечимо автоимунно заболяване, което кара имунната му система погрешно да атакува здравите клетки в лигавицата на стомаха му.
Той обяви намерението си да се „опита да пребори“ заболяването с аргумента, че благодарение на „изкуствения интелект, мултиомиката и персонализираната ДНК“ нито една диагноза вече не би трябвало да се смята за неизлечима.
„С този клонинг мога да стана свой собствен източник на млада кръв, да тествам терапии върху клонинга, да отглеждам органи за трансплантация, да разработвам нови лечения и да инжектирам млади клетки“, заяви той в последната си публикация.
„Тази технология ни дава път за обръщане на стареенето. Споменах, че диагнозата за неизлечимо заболяване е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали от дълго време насам. Тя разкри нови хоризонти и пътища за възстановяване и укрепване на тялото. Това е първият пример“, допълва той.
I achieved a 9 year age reversal in skin aging. My anti-aging protocols froze my skin age.— Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 23, 2025
Age 44, skin age 40
Age 48, skin age 39
Measured using the clinical gold standard for skin age, including the world's largest database.
It evaluates hallmarks of skin aging:
+ UV… pic.twitter.com/U8M7dYsCWr
Планът му предизвика критики от страна на някои от последователите му, като един от тях написа: „Брайън Джонсън е това, което се случва, когато дадеш твърде много пари на човек, който има патологичен страх от смъртта“.
В миналото Джонсън е защитавал нестандартния си подход към здравето и биохакинга с твърдението, че експериментите му имат за цел да тласнат напред медицинските открития.