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Мрачната тайна от миналото на „Семейство Симпсън“, която така и не стигна до ефир

Сценаристът и продуцент Майк Рийс разкрива непоказвани детайли около „Семейство Симпсън“ — от мрачен епизод с оръжие, който никога не е излъчен, през финансовия колапс, застрашил сериала, до истината за характерния жълт цвят на героите

Стела Христова Стела Христова

23 юли 2026, 17:05
Мрачната тайна от миналото на „Семейство Симпсън“, която така и не стигна до ефир
Източник: Getty Images

М айк Рийс, един от ключовите хора зад създаването на анимационния феномен „Семейство Симпсън“, повдигна завесата около някои от пазените с години тайни на култовата поредица, пише Independent.

66-годишният Рийс работи по първите два сезона на шоуто като сценарист, след което става съпродуцент за трети и четвърти сезон — период, смятан от фенове и критици за „Златния век“ на анимацията. Преди предстоящото си турне във Великобритания, озаглавено Secrets of The Simpsons: Stories and Scandals from Springfield, той сподели в интервю за The Independent поредица от любопитни факти за продукцията.

  • Забраненият сюжет с оръжието

Рийс разкри, че екипът е подготвял епизод, посетен на контрола върху оръжията, в който Хомър Симпсън е трябвало да простреля човек.

„Идеята беше Хомър да си купи пистолет и случайно да застреля някого. Впоследствие обаче се оказваше, че простреляният всъщност е търсен сериен убиец. Тогава си казахме: „Чакай малко, какво е моралното послание тук?“ и се отказахме от тази сюжетна линия“, разказва Рийс.

В крайна сметка темата за оръжията е реализирана в девети сезон в епизода The Cartridge Family, но фаталната стрелба е напълно премахната. Рийс допълва, че политическата неутралност на шоуто е заложена още от покойния съсъздател Сам Саймън, който настоявал никой от зрителите да не може да съди за политическите си възгледи въз основа на епизодите.

  • Мистерията около жълтия цвят

Един от най-разпознаваемите белези на сериала — жълтата кожа на героите — с години е бил пълна мистерия за самия екип.

„Преди време едно 6-годишно момче ме попита: „Защо са жълти?“ и аз просто останах смаян. Никога не ми беше хрумвало да се запитам. Попитах сценаристите, аниматорите, продуцентите — никой нямаше представа. Дори самият създател Мат Грьонинг ми каза: „Аз не съм избирал този цвят“, спомня си Рийс.

На Рийс му отнема няколко години да издири унгарска художничка от отдела по оцветяване в анимационното студио, която самостоятелно е взела това решение.

„Причината беше изключително практична. Децата Барт, Лиза и Маги нямат ясно изразена линия на косата — нищо не разделя косата от челото им. Затова тя преценила, че жълтият цвят функционира едновременно и като коса, и като кожа“, обяснява той.

  • Моментът, в който сериалът едва не бе спрян

Въпреки световния си успех, през 2011 г. „Семейство Симпсън“ е бил на косъм от окончателно спиране — не заради нисък рейтинг, а заради излезлия извън контрол бюджет.

„Бяхме най-скъпата половинчасова продукция в телевизията. Тъй като шоуто вървеше от десетилетия, всеки получаваше автоматично увеличение на заплатата всяка година. Бюджетът стана гигантски и от телевизията щяха да ни спрат по чисто финансови причини“, разкрива продуцентът.

Спасението идва, след като целият екип — от актьорите и Мат Грьонинг до административния персонал — се съгласява на съкращение на възнагражденията с 30%, за да запази сериала в ефир.

  • Трудните моменти в комедията

Рийс споделя подробности и за работата си по други известни проекти, сред които анти-ситкома It’s Garry Shandling’s Show. Въпреки че определя водещия Гари Шандлинг като изключително мил човек, той го описва и като „най-трудния шеф, когото можете да си представите“.

„Той беше човек, когото буквално не можеш да зарадваш, защото сам никога не беше доволен от себе си. Винаги мислеше, че сценарият може да е по-добър“, казва Рийс, обяснявайки защо по-късно е отказал да работи по следващия проект на Шандлинг — акламираното The Larry Sanders Show.

Редактор: Стела Христова
Семейство Симпсън Майк Рийс тайни анимация зад кулисите жълт цвят забранен сюжет бюджет Мат Грьонинг
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