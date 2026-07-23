България

Условна присъда за румънския шофьор, предлагал подкуп на полицаи

Румънският гражданин каза, че съжалява и помоли за по-леко наказание

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 18:00
Условна присъда за румънския шофьор, предлагал подкуп на полицаи
Източник: БТА

О кръжният съд в Смолян наложи наказание от шест месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок и глоба в размер на 10 000 лева на румънския гражданин Йоан-Адриан Ангел, обвинен в даване на подкуп на полицейски служители в Чепеларе.

Румънският шофьор беше задържан на 14 юли при специализирана полицейска операция за контрол на товарния трафик и безопасността на движението. При проверка на товарния автомобил, който управлявал, техническо средство отчело 1,31 промила алкохол в издишания въздух. След като се запознал с резултата, той подхвърлил банкнота от 50 евро в служебния полицейски автомобил с цел да избегне последиците от установеното нарушение.

Делото беше разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна всички факти и обстоятелства, изложени в обвинителния акт, и заяви пред съда, че се признава за виновен.

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Наблюдаващият делото прокурор Георги Харизанов заяви, че по безспорен начин е доказано извършването на престъплението. По думите му подсъдимият е хвърлил банкнотата от 50 евро в багажника на служебния полицейски автомобил с цел да мотивира служителите да не предприемат действията, които законът изисква от тях.

Източник: БТА

Харизанов отчете като смекчаващи вината обстоятелства пълното самопризнание, съдействието по разследването, изразеното съжаление и чистото съдебно минало на подсъдимия и поиска наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода, което след редукцията по съкратеното съдебно следствие да бъде определено като условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5500 евро.

Защитникът на подсъдимия адвокат Анастасия Караманолова заяви, че клиентът ѝ осъзнава тежестта на извършеното и не прави опит да омаловажи случая. Тя помоли съдът да отчете като смекчаващи обстоятелства съжалението, оказаното съдействие и чистото съдебно минало.

В последната си дума румънският гражданин каза, че съжалява и помоли за по-леко наказание. Той допълни, че от 20 години идва в България и никога не е имал никакви проблеми.

Осъденият е с висше образование и неосъждан. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд в Пловдив.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Павлова    
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